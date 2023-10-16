تساهم شركة Mirion Technologies في المهمة النفسية التابعة لناسا

أعلنت شركة Mirion Technologies، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول السلامة الإشعاعية، عن مساهمتها في مهمة Psyche التابعة لناسا. وتهدف المهمة، التي يقودها مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، إلى استكشاف الكويكب سايكي، الذي يعتقد أنه يتكون بشكل أساسي من الحديد المعدني والنيكل.

قدمت ميريون مكونًا متخصصًا للكشف عن أشعة جاما من الجرمانيوم عالي النقاء (HPGe) والذي سيلعب دورًا محوريًا في كشف أسرار الكويكب. وقد تم تجهيز كاشف أشعة جاما بقدرات استشعار متقدمة، مما يتيح إجراء قياسات دقيقة لإشعاع جاما المنبعث من الكويكب.

وهذا المكون ليس ضروريًا للأهداف العلمية للمهمة فحسب، بل له أيضًا تطبيقات مهمة على الأرض. تجد أجهزة كشف الجرمانيوم، المعروفة بحساسيتها التي لا مثيل لها لإشعاعات جاما، استخدامًا واسع النطاق في مجالات مثل الفيزياء النووية والمراقبة البيئية وتطبيقات الأبحاث. إنها تتيح دقة معززة في الكشف عن مصادر الإشعاع وتحليلها، مما يضمن سلامة وكفاءة العمليات المختلفة.

تعكس مشاركة ميريون في مهمة Psyche تاريخهم الطويل في المساهمة في استكشاف الفضاء وأبحاثه. والشركة متحمسة للاكتشافات المحتملة التي قد تنشأ عن مساهمتها.

تعد شركة Mirion Technologies شركة عالمية رائدة في مجال السلامة الإشعاعية والعلوم والطب. أنها توفر تقنيات السلامة الإشعاعية المثبتة للعمل الأساسي داخل مختبرات البحث والتطوير، والمرافق النووية الحيوية، وإعدادات الرعاية الصحية. يقع المقر الرئيسي لشركة Mirion في أتلانتا، وتعمل في 12 دولة وتوظف حوالي 2,700 شخص.

لمزيد من المعلومات حول قدرات "ميريون" ومساهماتها في استكشاف الفضاء، تفضل بزيارة mirion.com/space.

المصدر: ميريون تكنولوجيز