الرمال تتحدى الجاذبية: ظاهرة تتحدى الأعراف العلمية

حقق الباحثون في جامعة ليهاي اكتشافًا رائعًا يتحدى الحكمة التقليدية: الرمال تتدفق صعودًا. تتحدى هذه الظاهرة غير المسبوقة المعتقدات السابقة حول المواد الحبيبية وتفتح آفاقًا جديدة للاستكشاف العلمي.

تلقي الدراسة، التي نشرت في مجلة Nature Communications المرموقة، الضوء على مشهد يتحدى التفسير. أعرب جيمس جيلكريست، أستاذ الهندسة الكيميائية والجزيئية الحيوية في كلية روسين للهندسة والعلوم التطبيقية في ليهاي، وأحد مؤلفي الورقة، عن دهشته قائلاً: "بعد استخدام المعادلات التي تصف تدفق المواد الحبيبية، كنا قادرة على أن تظهر بشكل قاطع أن هذه الجسيمات كانت تتحرك بالفعل مثل مادة حبيبية، إلا أنها كانت تتدفق صعودا.

لقد خضعت المواد الحبيبية، مثل الرمل، لفترة طويلة للتدقيق العلمي بسبب سلوكها الفريد. إنها تمتلك خصائص تشبه المواد الصلبة والسوائل، مما يجعل ديناميكياتها معقدة وصعبة الفهم. في هذه الدراسة، ركز الباحثون على تحليل سلوك جزيئات الرمال المتدفقة في بيئة خاضعة للرقابة.

ومن خلال تجارب دقيقة ونماذج رياضية، لاحظ الباحثون أن جزيئات الرمل تتحرك عكس الجاذبية، وهو اكتشاف استثنائي يتناقض مع فهمنا التقليدي لكيفية تصرف المواد الحبيبية. تشير هذه النتيجة إلى أنه قد يكون هناك المزيد من الديناميكيات الحبيبية مما كان يعتقد سابقًا.

إن الآثار المترتبة على هذا البحث بعيدة المدى، حيث تمس مجالات تتجاوز الهندسة وعلوم المواد. إن فهم الآليات الأساسية وراء هذه الظاهرة يمكن أن يؤثر على الصناعات المختلفة، مثل البناء والزراعة والأدوية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تلهم أساليب جديدة للنقل والعمليات الصناعية.

يكشف اكتشاف الرمال المتدفقة صعودًا عن عالم جديد تمامًا من البحث العلمي. وبينما يتعمق الباحثون في هذه المنطقة المجهولة، يمكننا أن نتوقع المزيد من الإنجازات التي من شأنها أن تتحدى معرفتنا الحالية وتدفع الابتكار في تخصصات متعددة.

مصادر:

– بيان جامعة ليهاي

– ورقة بحثية لاتصالات الطبيعة