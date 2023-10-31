إطلاق العنان لإمكانات التعدين خارج كوكب الأرض لاستكشاف الفضاء

أصبح التعدين ومعالجة المعادن خارج كوكب الأرض ذا أهمية متزايدة لمستقبل استكشاف الفضاء. حققت دراسة حديثة نشرت في مجلة Scientific Reports أجراها رودولفو مارين ريفيرا وفريق من العلماء في علم المواد خطوات كبيرة في هذا المجال. وباستخدام مذيب عميق سهل الانصهار، نجح الفريق في إجراء التحلل التحفيزي للمعادن من وكلاء النيزك من الكويكبات الغنية بالمعادن.

تعتبر المذيبات سهلة الانصهار العميقة ضرورية للتعدين خارج كوكب الأرض لأنه يمكن تصميمها بضغوط بخار منخفضة ويمكن تصنيعها من منتجات النفايات العضوية من المستوطنات خارج كوكب الأرض. توفر هذه المذيبات وسيلة لاستخراج المعادن من الأجرام السماوية.

ركز الفريق على دراسة ثلاثة أنواع مختلفة من النيازك: اثنان من الكوندريت ونيزك حديدي واحد. تحتوي هذه النيازك على سيليكات ذات مراحل غنية بالمعادن، بما في ذلك السبائك الأصلية والكبريتيدات والأكاسيد. كانت المراحل الحاملة للمعادن الأكثر وفرة في جميع العينات الثلاثة هي النيكل والحديد المعدني والترويليت.

ولإذابة المعادن، أجرى العلماء تجارب النقش الكيميائي الدقيق باستخدام مذيب عميق سهل الانصهار يتكون من خلط كلوريد الكولين مع جلايكول الإيثيلين. واستخدموا اليود وكلوريد الحديد (III) كعوامل مؤكسدة أثناء التجارب.

الآثار المترتبة على هذه الدراسة هائلة. من خلال استخراج المعادن بنجاح من وكلاء الكويكبات، يمكننا إنشاء عمليات استخراج معادن قابلة للحياة خارج كوكب الأرض. وهذا يمكن أن يقلل بشكل كبير من القيود الجماعية والتكلفة والبيئية للبعثات الفضائية المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، فإن المعادن الموجودة في هذه الكويكبات، بما في ذلك معادن مجموعة البلاتين والحديد والنيكل والكوبالت، يمكن أن توفر موارد قيمة لإنشاء مستوطنات بشرية في الفضاء وعلى الأجسام الأرضية الأخرى.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو المذيب العميق سهل الانصهار؟

ج: المذيب العميق سهل الانصهار هو نوع من المذيبات التي تتميز بضغط بخار منخفض نسبيًا ويمكن تصنيعها من منتجات النفايات العضوية من المستوطنات خارج كوكب الأرض.

س: ما المعادن التي وجدت في عينات النيزك؟

ج: تحتوي عينات النيزك على معدن الحديد والنيكل والترويليت باعتبارها أكثر المراحل الحاملة للمعادن وفرة.

س: كيف يمكن للتعدين خارج كوكب الأرض أن يفيد استكشاف الفضاء؟

ج: يمكن أن يوفر التعدين خارج كوكب الأرض مصدرًا محليًا للمواد، مما يقلل من الكتلة والتكلفة والقيود البيئية للبعثات الفضائية، ويحتمل أن يسمح بإنشاء مستوطنات بشرية في الفضاء أو على الأجرام السماوية الأخرى.

(المصدر: التقارير العلمية، DOI: 10.1038/s41598-023-44152-0)