تم اكتشاف قمر صغير جديد أثناء زيارة المركبة الفضائية لكويكب دينكينيش

في اكتشاف رائد لوكالة ناسا، كشفت المركبة الفضائية لوسي سرًا رائعًا أثناء زيارتها للكويكب الصغير دينكينيش. أثناء استكشاف هذه الصخرة الفضائية البعيدة، التقطت لوسي صورة كشفت عن وجود قمر مصغر، مما يجعله واحدًا من أصغر الأقمار الصناعية التي تم رصدها على الإطلاق.

تقع دينكينيش على بعد حوالي 300 مليون ميل في حزام الكويكبات الرئيسي خلف المريخ، وكانت في البداية محور التركيز الأساسي لمهمة لوسي. ومع ذلك، فإن الاكتشاف غير المتوقع للقمر المرافق قد فتح إمكانيات جديدة للبحث والاستكشاف العلمي. وتمكنت المركبة الفضائية من التقاط هذا المنظر الرائع عندما كانت على بعد حوالي 270 ميلاً من هدفها.

وبعد التحليل الدقيق للبيانات والصور المرسلة إلى الأرض، أكد العلماء أن قطر دينكينيش لا يتجاوز نصف ميل (790 مترًا). ويبلغ حجم القمر المصاحب له، الذي يدور بشكل وثيق حول الكويكب، عُشر الميل (220 مترًا). إن وجود مثل هذا القمر الصغير يتحدى فهمنا للأجرام السماوية ويوفر رؤى قيمة حول تكوين وديناميكيات الكويكبات.

تمتد مهمة لوسي إلى ما هو أبعد من هذا الاكتشاف المثير للاهتمام. تم إطلاق المركبة الفضائية في عام 2021، وهي في مهمة للوصول إلى كويكبات طروادة، وهي أجسام غامضة تقع بالقرب من كوكب المشتري. كانت المهمة تستهدف في الأصل سبعة كويكبات، ثم توسعت المهمة الآن لتشمل 11 من هذه الكنوز الغامضة. ستقترب لوسي من أول كويكب طروادة في عام 2027 وتشرع في استكشاف متعمق، متوقعة ست سنوات على الأقل من الاكتشافات العلمية.

إن أهمية هذا القمر الصغير المكتشف حديثًا تتجاوز اهتماماته العلمية. يُسمى دينكينيش، ويعني "أنت رائع" في اللغة الأمهرية الإثيوبية، وهو يرقى حقًا إلى مستوى اسمه. أعرب الدكتور هال ليفيسون، العالم الرئيسي من معهد أبحاث الجنوب الغربي، عن روعته قائلاً: "لقد ارتقت دينكينيش بالفعل إلى مستوى اسمها؛ هذا رائع."

هذا الاكتشاف المذهل يدفع حدود معرفتنا بالكون ويؤكد أهمية استكشاف الفضاء السحيق. وبينما نواصل رحلتنا إلى أبعد من الكون، يمكننا أن نتوقع المزيد من المفاجآت والاكتشافات التي ستعيد تشكيل فهمنا للعجائب السماوية التي تحيط بنا.

الأسئلة الأكثر شيوعا:

س: كيف اكتشفت لوسي القمر الصغير؟



ج: أثناء زيارتها لكويكب دينكينيش، التقطت لوسي صورة كشفت عن وجود القمر الصغير.

س: ما هي أحجام دينكينيش وقمره؟



ج: يبلغ قطر دينكينيش حوالي نصف ميل (790 مترًا)، بينما يبلغ حجم القمر المرافق له عُشر الميل (220 مترًا) فقط.

س: ما هي مهمة لوسي؟



ج: مهمة لوسي هي استكشاف كويكبات طروادة، وهي أجسام غامضة تقع بالقرب من كوكب المشتري. وسوف يقترب من كويكب طروادة الأول في عام 2027 ويشرع في استكشاف واسع النطاق.

س: كم من الوقت ستستمر مهمة لوسي؟



ج: من المتوقع أن تستمر مهمة لوسي ست سنوات على الأقل، ستقوم خلالها بدراسة كويكبات طروادة بتفصيل كبير.