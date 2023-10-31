لمحة عن أسرار جانيميد المحيطية: أحدث النتائج التي توصل إليها جونو

حققت مركبة الفضاء جونو التابعة لناسا اكتشافًا رائدًا على جانيميد، أكبر قمر لكوكب المشتري، مما سلط الضوء على العجائب الخفية تحت سطحه الخارجي الجليدي. باستخدام بيانات من مخطط الشفق القطبي بالأشعة تحت الحمراء لجوفيان (JIRAM)، حدد الباحثون الأملاح المعدنية والمركبات العضوية على سطح جانيميد، مما يؤكد وجود محيط داخلي شاسع.

أشارت الملاحظات السابقة من بعثات ناسا الأخرى والتلسكوب الكبير جدًا التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي (VLT) إلى وجود الأملاح والمواد العضوية، لكنها افتقرت إلى الدقة المكانية اللازمة لتحديد قاطع. ومع ذلك، خلال تحليقها القريب في يونيو 2021، التقطت أداة JIRAM التابعة لجونو صورًا للأشعة تحت الحمراء وأطيافًا لسطح القمر بتفاصيل غير مسبوقة.

كشفت البيانات عالية الدقة التي تم الحصول عليها خلال هذا اللقاء عن السمات الطيفية الفريدة لمختلف المواد غير الجليدية المائية. وكان كلوريد الصوديوم المائي، وكلوريد الأمونيوم، وبيكربونات الصوديوم، والألدهيدات الأليفاتية المحتملة من بين المركبات الرئيسية التي تم اكتشافها. تقدم هذه النتائج رؤى قيمة حول تكوين جانيميد وتوفر أدلة محيرة حول تاريخه الجيولوجي.

"لقد وجدنا أكبر وفرة من الأملاح والمواد العضوية في التضاريس المظلمة والمشرقة عند خطوط العرض التي يحميها المجال المغناطيسي. وأوضح سكوت بولتون، الباحث الرئيسي في جونو من معهد أبحاث الجنوب الغربي في سان أنطونيو: "يشير هذا إلى أننا نرى بقايا محلول ملحي عميق في المحيط وصل إلى سطح هذا العالم المتجمد".

لا يعزز هذا الاكتشاف فهمنا لكيمياء جانيميد المعقدة فحسب، بل يضيف أيضًا إلى مجموعة الأدلة المتزايدة التي تدعم وجود محيطات تحت السطح في الأقمار الجليدية في جميع أنحاء النظام الشمسي. ويُعتقد أيضًا أن أوروبا، وهو قمر آخر لكوكب المشتري، يضم محيطًا تحت قشرته الجليدية وكان محورًا رئيسيًا لتحقيقات جونو.

بينما تواصل جونو مهمتها، فإنها تستعد للقاء قادم مع آيو، أحد أقمار المشتري المشهور بنشاطه البركاني المكثف. هذا التحليق القريب، المقرر إجراؤه في 30 ديسمبر، سيضع المركبة الفضائية على بعد 932 ميلًا (1,500 كيلومتر) فقط من سطح آيو المتفجر. وننتظر بفارغ الصبر الأفكار المكتسبة من هذا اللقاء، لأنها ستساهم في فهمنا للعمليات المتطايرة داخل النظام الشمسي.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هو جيرام؟

ج: يرمز JIRAM إلى Jovian InfraRed Auroral Mapper، وهو مقياس طيفي موجود على متن مركبة جونو الفضائية التابعة لناسا والذي يجمع بيانات الأشعة تحت الحمراء لدراسة تكوين الأجرام السماوية.

س: ماذا اكتشف جونو على جانيميد؟

ج: تؤكد أحدث النتائج التي توصلت إليها جونو وجود أملاح معدنية ومركبات عضوية على سطح جانيميد، مما يوفر دليلاً إضافيًا على المحيط الداخلي المخفي للقمر.

س: ما هو القمر الآخر الذي يخطط جونو لاستكشافه؟

ج: يستعد جونو لدراسة آيو، وهو أحد أقمار المشتري المعروف بنشاطه البركاني. ومن المقرر إجراء تحليق قريب في 30 ديسمبر 2023.

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