إنجازات جديدة تم تحقيقها في حفل توزيع الشهادات لخريف 2023: الاحتفال برواد العلوم والفنون

خلال حفل توزيع الشهادات لخريف 2023 الذي أقيم في ساحة الفنون، سار ما يقرب من 1,000 طالب عبر مسرح Salle Wilfrid-Pelletier لتلقي شهاداتهم التي حصلوا عليها عن جدارة. واغتنمت الجامعة هذه الفرصة لتكريم الأفراد المتميزين لمساهماتهم الرائعة في العلوم والفنون.

ومن بين هؤلاء الأفراد الذين تم تكريمهم خلال الحفل الصباحي كانت ميمي أونغ، التي حصلت على درجة الدكتوراه الفخرية المرموقة في العلوم. أونغ، مهندس الفضاء الرائد، صنع التاريخ أثناء عمله في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا (JPL). لقد قادت عملية إنشاء ورحلة ناجحة لأول طائرة على الإطلاق لتحقيق رحلة مدعومة ومُحكمة على كوكب آخر. أقلعت الطائرة الرائدة التي تحمل اسم "Ingenuity" في الغلاف الجوي الرقيق للمريخ وظلت في الجو لمدة 39 ثانية مثيرة للإعجاب. وبالمقارنة، فإن الرحلة الأولى للأخوين رايت إلى الأرض استمرت 12 ثانية فقط. وقد أدت براعة أونغ إلى تنفيذ أكثر من 60 مهمة ناجحة لـ "الإبداع" في العامين الماضيين. ولتوسيع آفاقها، انضمت أونغ مؤخرًا إلى مشروع Kuiper التابع لشركة Amazon كمديرة لإدارة البرامج الفنية، حيث تهدف إلى زيادة الوصول إلى الإنترنت العالمي عريض النطاق من خلال شبكة أقمار صناعية في مدار أرضي منخفض.

وفي حفل توزيع الشهادات بعد الظهر، كرمت الجامعة روبرت هولي، وهو فنان وخريج ماكجيل، بلقب دكتور في القانون الفخري. قادته رحلة هولي كناجي من مدرسة داخلية إلى إيجاد العزاء والتعبير عن نفسه من خلال الرسم والرسم. على مدى العقود الخمسة الماضية، تطور ليصبح أحد الشخصيات البارزة في الفن الكندي المعاصر. كرّس هولي حياته للدفاع عن الاعتراف بالفنانين من السكان الأصليين وتأسيس قيادة للسكان الأصليين داخل المؤسسات الأكاديمية والثقافية. والجدير بالذكر أنه أصبح أول أمين لفن السكان الأصليين المعاصر في المتحف الكندي للحضارة وكان أيضًا أول أستاذ لدراسات السكان الأصليين في كلية أونتاريو للفنون والتصميم. إن مساهمات هولي الاستثنائية في الفن الكندي أكسبته العديد من الأوسمة، بما في ذلك جائزة جانيت برايد التذكارية للتميز في تاريخ الفن الكندي، والتي فاز بها مرتين.

احتفلت جمعية خريف 2023 بإنجازات هؤلاء الأفراد المتميزين الذين تجاوزوا حدود العلم والفن. ولا شك أن مساهماتهم المؤثرة ستلهم الأجيال القادمة للوصول إلى آفاق جديدة وإنشاء تراث دائم خاص بهم.

أسئلة وأجوبة

ما هو السبب الفخري؟

Honoris causa هو مصطلح لاتيني يستخدم للإشارة إلى الدرجة الفخرية التي تمنحها جامعة أو مؤسسة دون أن يكمل المتلقي المتطلبات الأكاديمية المعتادة.

من هي ميمي أونغ؟

MiMi Aung هي مهندسة فضاء رائدة قادت إنشاء وتحليق أول طائرة على الإطلاق، تسمى "Ingenuity"، لتحقيق رحلة مدعومة ومسيطر عليها على كوكب آخر.

من هو روبرت هول؟

روبرت هولي هو فنان، أحد الناجين من المدرسة الداخلية، وشخصية بارزة في الفن الكندي المعاصر. وهو معروف بدفاعه الدؤوب عن الفنانين والقيادة من السكان الأصليين داخل المؤسسات الأكاديمية والثقافية.