حدث سماوي مذهل: كسوف الشمس الحلقي لينعم السماء

ستتاح الفرصة لملايين مراقبي السماء عبر منطقة كبيرة من الولايات المتحدة، يوم السبت، لمشاهدة كسوف حلقي للشمس، حيث سيشكل حلقة رائعة من النار تحيط بالشمس. وسيمر المسار المباشر للكسوف عبر ثماني ولايات، من أوريغون إلى تكساس. ومع ذلك، حتى بدون حلقة النار، يمكن ملاحظة كسوف جزئي على الأقل في جميع الولايات القارية المتبقية البالغ عددها 41 ولاية، بما في ذلك ألاسكا.

ومن المقرر أن تقوم ناسا ببث الحدث مباشرة، مما يوفر للمشاهدين لمحة من خلال التلسكوبات المتمركزة على طول مسار الكسوف. يحدث الكسوف الحلقي عندما يمر القمر بين الشمس والأرض، لكنه يحدث عند أو بالقرب من أبعد نقطة عن كوكبنا. ونتيجة لذلك، يبدو القمر أصغر من الشمس ولا يكسفها بالكامل، مما يخلق صورة حيث يستقر قرص مظلم على قرص أكبر وأكثر سطوعًا، مما يشكل وهم حلقة نارية.

وشددت وكالة ناسا على أهمية إعطاء الأولوية للسلامة خلال الحدث، ونصحت الأفراد بتجنب المشاهدة المباشرة للكسوف بدون نظارات الكسوف المتخصصة، أو جهاز عرض الطاقة الشمسية، أو المرشحات الشمسية على التلسكوب. كما توصي وكالة الفضاء بطرق بديلة للمراقبة، مثل استخدام جهاز عرض ذو ثقب صغير.

وللاستفادة من هذه الفرصة الفريدة، يستخدم العلماء الكسوف لدراسة تأثير الانخفاض المفاجئ في ضوء الشمس على الغلاف الجوي العلوي. سيتم إطلاق ثلاثة "صواريخ سبر" تابعة لوكالة ناسا إلى منطقة ظل الكسوف من نطاق صواريخ وايت ساندز في نيو مكسيكو لتوثيق التغيرات الجوية.

بعد ظهوره مسبقًا فوق ألاسكا، سيصبح الكسوف الحلقي مرئيًا لأول مرة في وسط وجنوب ولاية أوريغون في حوالي الساعة 9:13 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ. ثم ستستمر على طول المسار الجنوبي الشرقي، مرورًا بأجزاء من ولايات كاليفورنيا ونيفادا وأيداهو ويوتا وأريزونا ونيو مكسيكو قبل العبور إلى مساحة واسعة من تكساس وخليج المكسيك. ومن المتوقع أن تستمر مدة الكسوف في الولايات المتحدة حوالي ساعة واحدة. وستشهد بلدان أمريكا الوسطى والجنوبية، من بليز إلى البرازيل، فضلا عن شبه جزيرة يوكاتان، أيضا مسار الحلقة.

المصادر: ناسا