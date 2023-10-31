اكتشاف أن الثقب الأسود الهائل في درب التبانة يدور بسرعة مذهلة: دراسة جديدة

مجرتنا درب التبانة، موطن مليارات النجوم والكواكب، يحكمها كيان غامض في مركزها - ثقب أسود هائل. كشفت الأبحاث العلمية الحديثة عن اكتشاف مذهل: هذا العملاق الكوني يدور بمعدل سريع مذهل. في حين أنه من المعروف منذ فترة طويلة أن الثقوب السوداء تمتلك الحد الأقصى لمعدل الدوران، فإن هذه الدراسة الأخيرة تسلط الضوء على السرعة الاستثنائية التي يدور بها الثقب الأسود في مجرتنا.

لفهم حجم هذا الاكتشاف، من الضروري فهم الديناميكيات الأساسية. عندما نقف على سطح الأرض، فإن وزننا لا تمليه الجاذبية فحسب، بل يتأثر أيضًا بقوة الطرد المركزي الناتجة عن دوران الكوكب. إن الجمع بين هذه القوى المتعارضة يبقينا على الأرض. ومن المثير للاهتمام أن وجود قوة الطرد المركزي يؤدي إلى اختلاف الوزن عبر سطح الأرض. عند خط الاستواء، يكون وزننا أقل قليلاً منه عند القطبين، بفارق يبلغ حوالي 0.3 بالمائة.

ويمتد هذا المفهوم إلى الأجرام السماوية الدوارة، بما في ذلك الثقوب السوداء. في حين أن الثقوب السوداء تفتقر إلى سطح ملموس، فإنها تظهر معدل دوران أقصى، مماثل لمعدل دوران الكواكب. تعمل قوة جاذبيتها الهائلة على تشويه نسيج الزمكان المحيط بها، وهي ظاهرة تم قياسها على أنها دوران الثقب الأسود في معادلة أينشتاين في النسبية العامة. يتم تمثيل هذا الدوران بخاصية يُشار إليها بالرمز "a"، وتتراوح من 0 (أقل دوران) إلى 1 (أقصى دوران).

وفقًا لتقرير حديث صادر عن ScienceAlert، شرع فريق متخصص من العلماء في إجراء تحليل دقيق لملاحظات الراديو والأشعة السينية لتقدير دوران الثقب الأسود في مجرتنا. كشفت النتائج أن القيمة "a" تقع بين نطاق مذهل يتراوح بين 0.84 و0.96، لتقترب من قمة الدوران الأقصى. وهذا يعني أن الثقب الأسود الهائل الموجود في قلب مجرتنا درب التبانة يمتلك سرعة دوران غير عادية، مما أسر اهتمام العلماء في جميع أنحاء العالم.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو الثقب الأسود؟

ج: الثقب الأسود هو منطقة في الفضاء ذات جاذبية شديدة لدرجة أنه لا يمكن لأي شيء، ولا حتى الضوء، أن يفلت من قبضته.

س: ما هو دوران الثقب الأسود؟

ج: يشير دوران الثقب الأسود إلى معدل دورانه ويتم تحديده من خلال التشوه الذي يحدثه في نسيج الزمكان المحيط به.

س: كيف يتم قياس دوران الثقب الأسود؟

ج: يتم تقدير دوران الثقب الأسود من خلال التحليل التفصيلي لعمليات رصد الراديو والأشعة السينية.

س: ما أهمية دوران الثقب الأسود الهائل في درب التبانة؟

ج: إن فهم دوران الثقب الأسود الهائل الموجود في مركز مجرتنا يوفر رؤى قيمة حول ديناميكيات وتطور المجرات ككل.

المصادر: ScienceAlert