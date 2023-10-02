يكشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي عن انتشار المجرات القرصية في الكون المبكر

توصل فريق دولي من الباحثين، بما في ذلك علماء من جامعة مانشستر وجامعة فيكتوريا، إلى اكتشاف رائد باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي. وقد كشفت أبحاثهم أن المجرات التي تشبه مجرتنا درب التبانة هي المهيمنة في جميع أنحاء الكون، وهي أكثر شيوعا بكثير مما كان يعتقد سابقا. تتحدى النتائج التي توصل إليها الفريق النظريات الموجودة حول تكوين وتطور المجرات.

تشير الدراسة التي تمت مراجعتها من قبل النظراء، والتي نُشرت في مجلة الفيزياء الفلكية، إلى أن المجرات القرصية، التي كان يُعتقد سابقًا أنها نادرة في بداية الكون، هي في الواقع أكثر انتشارًا بعشر مرات خلال هذه الفترة الزمنية. كان يُعتقد منذ فترة طويلة أن هذه المجرات المتكونة حديثًا لا تمتلك أي هياكل يمكن تمييزها مثل الأذرع الحلزونية أو القضبان أو الحلقات إلا بعد ستة مليارات سنة على الأقل من الانفجار الكبير. ومع ذلك، يشير البحث الجديد إلى أن هذه الميزات قد تكون ظهرت بعد 10 مليار سنة من ولادة الكون.

الدراسة، التي صنفت ما يقرب من 4,000 مجرة ​​من الكون المبكر، صنفتها على أساس الشكل والبنية. وجد الفريق أن مجموعة العينات تتكون من مجرات قرصية، ومصادر نقطية، وأجرام كروية. أظهرت المجرات في المجموعة الأخيرة علامات اندماج مع مجرات أخرى وانفجارات لتكوين النجوم، مما يشير إلى طبيعة منظمة.

يتحدى هذا الاكتشاف النظريات الموجودة حول تكوين المجرات وتطورها على مدى العشرة مليارات سنة الماضية. وذكر كريستوفر كونسيليسي، أستاذ علم الفلك بجامعة مانشستر والمؤلف المشارك للدراسة، أنه يجب على علماء الفلك الآن إعادة النظر في فهمهم للتطور المبكر للمجرات.

أبرز المؤلف الرئيسي ليوناردو فيريرا من جامعة فيكتوريا أهمية تلسكوب جيمس ويب الفضائي في هذا البحث، مشيرًا إلى أن قدرته على العثور على العديد من المجرات القرصية في الكون المبكر توضح قوة الأداة وتشير إلى أن هياكل المجرات تشكلت في وقت أبكر بكثير من السابق. يعتقد.

تمهد هذه الدراسة الرائدة الطريق لأفكار ونظريات جديدة حول تطور المجرات عبر تاريخ الكون.

مصادر:

- جامعة مانشستر

– مجلة الفيزياء الفلكية