تشير دراسة جديدة إلى أن الحيتان الحدباء المهاجرة تنخرط في سلوك مرح مع الأعشاب البحرية. ولاحظ الدكتور أولاف مينيكي، من مركز البحوث الساحلية والبحرية بجامعة جريفيث، في السابق أن الحيتان تتدحرج في ركائز رملية كوسيلة محتملة لإزالة خلايا الجلد الميتة والطفيليات. الآن، تركز دراسته الأخيرة على تفاعل الحيتان البالينية، وتحديدًا الحيتان الحدباء، مع مجموعات من عشب البحر والأعشاب البحرية.

تسلط الدراسة التي تحمل عنوان "ما الذي يحدث: تفاعل الحوت الأحدب مع الأعشاب البحرية ظاهرة عالمية"، الضوء على أن هذا السلوك ثابت بين مختلف المجموعات السكانية في جميع أنحاء العالم. قام الدكتور مينيكي بتحليل الملاحظات الجوية على الساحل الشرقي لأستراليا ووثق التفاعلات من جميع أنحاء العالم. وشملت التفاعلات 163 حوتًا باليني، وكانت الحيتان الحدباء هي الأكثر انتشارًا.

وفقا للدكتور مينيكي، هناك نظريتان معقولتان لهذا السلوك: اللعب والتطبيب الذاتي. قد تنخرط الحيتان في سلوك مرح مع الأعشاب البحرية، ولكن قد تكون هناك أيضًا فوائد إضافية مثل التعلم والتواصل الاجتماعي وإزالة الطفيليات الخارجية وعلاج الجلد باستخدام الخصائص المضادة للبكتيريا للطحالب البنية.

يعد تحديد هذا السلوك عبر مجموعات سكانية مختلفة أمرًا بالغ الأهمية لفهم تفضيلات الموائل للحيتان الحدباء وإلقاء الضوء على السلوكيات المعقدة التي تظهرها. يوضح هذا البحث أنه لا يزال هناك الكثير لنتعلمه عن هذه المخلوقات الرائعة.

المصدر: جان أولاف مينيكي وآخرون، ما الذي يحدث: تفاعل الحوت الأحدب مع الأعشاب البحرية هو ظاهرة عالمية، مجلة العلوم والهندسة البحرية (2023).

المصدر: جامعة جريفيث (Phys.org)

التعاريف:

– حيتان البالين: الحيتان التي لها صفائح بالينية بدلاً من الأسنان وتتغذى بالترشيح على الكائنات الحية الصغيرة.

– الطفيليات الخارجية: طفيليات تعيش على السطح الخارجي لمضيفها.

تنويه:

Phys.org. "الحيتان الحدباء المهاجرة حول العالم شوهدت وهي تتدحرج وتلعب بالأعشاب البحرية." Phys.org، 27 سبتمبر 2023.

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