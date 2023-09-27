حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

الحيتان الحدباء المهاجرة تنخرط في سلوك مرح مع الأعشاب البحرية

Byروبرت أندرو

سبتمبر 27، 2023
الحيتان الحدباء المهاجرة تنخرط في سلوك مرح مع الأعشاب البحرية

تشير دراسة جديدة إلى أن الحيتان الحدباء المهاجرة تنخرط في سلوك مرح مع الأعشاب البحرية. ولاحظ الدكتور أولاف مينيكي، من مركز البحوث الساحلية والبحرية بجامعة جريفيث، في السابق أن الحيتان تتدحرج في ركائز رملية كوسيلة محتملة لإزالة خلايا الجلد الميتة والطفيليات. الآن، تركز دراسته الأخيرة على تفاعل الحيتان البالينية، وتحديدًا الحيتان الحدباء، مع مجموعات من عشب البحر والأعشاب البحرية.

تسلط الدراسة التي تحمل عنوان "ما الذي يحدث: تفاعل الحوت الأحدب مع الأعشاب البحرية ظاهرة عالمية"، الضوء على أن هذا السلوك ثابت بين مختلف المجموعات السكانية في جميع أنحاء العالم. قام الدكتور مينيكي بتحليل الملاحظات الجوية على الساحل الشرقي لأستراليا ووثق التفاعلات من جميع أنحاء العالم. وشملت التفاعلات 163 حوتًا باليني، وكانت الحيتان الحدباء هي الأكثر انتشارًا.

وفقا للدكتور مينيكي، هناك نظريتان معقولتان لهذا السلوك: اللعب والتطبيب الذاتي. قد تنخرط الحيتان في سلوك مرح مع الأعشاب البحرية، ولكن قد تكون هناك أيضًا فوائد إضافية مثل التعلم والتواصل الاجتماعي وإزالة الطفيليات الخارجية وعلاج الجلد باستخدام الخصائص المضادة للبكتيريا للطحالب البنية.

يعد تحديد هذا السلوك عبر مجموعات سكانية مختلفة أمرًا بالغ الأهمية لفهم تفضيلات الموائل للحيتان الحدباء وإلقاء الضوء على السلوكيات المعقدة التي تظهرها. يوضح هذا البحث أنه لا يزال هناك الكثير لنتعلمه عن هذه المخلوقات الرائعة.

المصدر: جان أولاف مينيكي وآخرون، ما الذي يحدث: تفاعل الحوت الأحدب مع الأعشاب البحرية هو ظاهرة عالمية، مجلة العلوم والهندسة البحرية (2023).

المصدر: جامعة جريفيث (Phys.org)

التعاريف:
– حيتان البالين: الحيتان التي لها صفائح بالينية بدلاً من الأسنان وتتغذى بالترشيح على الكائنات الحية الصغيرة.
– الطفيليات الخارجية: طفيليات تعيش على السطح الخارجي لمضيفها.

تنويه:
Phys.org. "الحيتان الحدباء المهاجرة حول العالم شوهدت وهي تتدحرج وتلعب بالأعشاب البحرية." Phys.org، 27 سبتمبر 2023.
(لم يتم توفير عنوان URL في المقالة المصدر)

By روبرت أندرو

منشور له صلة

علوم

مركبة الهبوط القمرية SLIM اليابانية تلتقط صورة غريبة للأرض

سبتمبر 27، 2023 روبرت أندرو
علوم

يعتقد العلماء أن بإمكانهم إحياء النمر التسماني المنقرض باستخدام تسلسل الحمض النووي الريبي (RNA).

سبتمبر 27، 2023 فيكي ستافروبولو
علوم

هبطت مركبة Chandrayaan-3 الهندية بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، ولكن ليس في المنطقة القطبية

سبتمبر 27، 2023 مامفو بريشيا

فاتك

علوم

مركبة الهبوط القمرية SLIM اليابانية تلتقط صورة غريبة للأرض

سبتمبر 27، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

يعتقد العلماء أن بإمكانهم إحياء النمر التسماني المنقرض باستخدام تسلسل الحمض النووي الريبي (RNA).

سبتمبر 27، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات
علوم

هبطت مركبة Chandrayaan-3 الهندية بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، ولكن ليس في المنطقة القطبية

سبتمبر 27، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
علوم

المواد البلاستيكية الدقيقة الموجودة في السحب تؤثر على المناخ

سبتمبر 27، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات