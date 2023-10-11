دور تفاعلات الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء والعدلات البلعمية في تأثيرات الأحماض الفينولية على الالتهاب المعوي

في دراسة حديثة نشرت في Cell Death & Disease، قام الباحثون بالتحقيق في تأثير الأحماض الفينولية الغذائية على التهاب الأمعاء في سياق مرض التهاب الأمعاء (IBD) ودور ميكروبات الأمعاء وتفاعلات البلاعم والعدلات في التوسط في هذه التأثيرات.

تلعب البلاعم والعدلات، وهما نوعان من الخلايا المناعية، دورًا حاسمًا في تطور مرض التهاب الأمعاء (IBD). يساهم التنشيط المعطل للالتهابات في البلاعم، استجابةً لميكروبات الأمعاء المتغيرة، في التسبب في المرض. يمكن أن يؤدي تحويل البلاعم من النمط الظاهري الالتهابي M1 إلى النمط الظاهري المضاد للالتهابات M2 إلى تخفيف التهاب القولون، وهو السمة المميزة لمرض التهاب الأمعاء. هدفت الدراسة إلى معرفة ما إذا كان البوليفينول الغذائي، وخاصة الأحماض الفينولية، يمكن أن يؤثر على التهاب الأمعاء من خلال التفاعلات بين البلاعم والعدلات وميكروبات الأمعاء.

أجرى الباحثون تجارب باستخدام نموذج فأر من التهاب القولون الناجم عن كبريتات ديكستران الصوديوم (DSS) وأداروا أربعة أحماض فينولية مختلفة عن طريق الفم للفئران. كما أجروا تجارب تتضمن العلاج بالمضادات الحيوية وزرع الكائنات الحية الدقيقة البرازية لفحص دور الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء في التأثيرات الوقائية للأحماض الفينولية ضد التهاب القولون.

وأظهرت النتائج أن الأحماض الفينولية المختلفة لها تأثيرات متفاوتة على التهاب القولون. يخفف حمض الكلوروجينيك (CGA) من التهاب القولون بطريقة تعتمد على البلاعم من خلال تشجيع تحويل البلاعم M1 المسببة للالتهابات إلى بلاعم M2 المضادة للالتهابات. يعمل حمض الفيروليك (FA) على تحسين التهاب القولون عن طريق منع تكوين مصائد العدلات خارج الخلية (NETs)، وهو نوع من الاستجابة المناعية. يمارس حمض الكافيين (CA) وحمض الإيلاجيك (EA) آثارهما من خلال التفاعلات مع ميكروبات الأمعاء وإنتاج المستقلبات المضادة للالتهابات.

توفر الدراسة نظرة ثاقبة للآليات التي يمكن من خلالها للأحماض الفينولية تخفيف الالتهاب المعوي وتقدم طرقًا علاجية محتملة لمرض التهاب الأمعاء. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم مسارات الإشارات والمستقبلات المشاركة في التأثيرات الوقائية للأحماض الفينولية بشكل كامل.

مصادر:

– مجلة موت ومرض الخلايا (مقالة المصدر)