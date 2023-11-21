اكتشاف أثري يكشف أن البشر القدماء كانوا يرتدون أحذية في جنوب أفريقيا

حقق علماء الآثار مؤخرًا اكتشافًا رائدًا في كيب كوست بجنوب إفريقيا، وهو ما يتحدى فهمنا للتقدم التكنولوجي البشري المبكر. تشير النتائج إلى أن البشر القدماء ربما كانوا يرتدون الأحذية خلال العصر الحجري الأوسط، وهي فترة تعرف أيضًا باسم العصر الحجري الوسيط في عصور ما قبل التاريخ الأفريقي. ويشير هذا الاكتشاف، الذي يعود تاريخه إلى ما بين 75,000 ألف و150,000 ألف سنة مضت، إلى احتمال أن البشر القدماء كانوا يمتلكون تعقيدا إدراكيا أكبر مما كان يعتقد سابقا.

يرجع تاريخ أقدم الأحذية المعروفة، وفقًا للاكتشافات الأثرية السابقة، إلى حوالي 6,000 عام فقط وتم العثور عليها في أجزاء من أوروبا. كان يُعتقد سابقًا أن البشر في جنوب إفريقيا لم يرتدوا الأحذية إلا منذ حوالي 2,000 عام. ومع ذلك، هناك أدلة جديدة على طول ساحل كيب في جنوب أفريقيا تتحدى هذه الفكرة. كشفت الحفريات الأثرية في الأسطح القديمة عما يعتقد الخبراء أنه آثار أقدام بشرية مغطاة بشكل ما من أشكال الغطاء الخام الذي يشبه الأحذية.

يقول بيرنهارد زيبفيل، الباحث في جامعة ويتواترسراند، معهد الدراسات التطورية في جوهانسبرج، إن هذه النتائج تشير إلى أن البشر القدماء الذين تركوا آثار أقدامهم على ساحل كيب كوست خلال العصر الحجري الأوسط كانوا يرتدون على الأرجح نوعًا من الأحذية المبكرة. كانت التضاريس الصخرية على طول الساحل تتطلب حماية القدم لمنع الإصابات التي قد تكون قاتلة.

لا تزال أنواع الأحذية التي كان يرتديها البشر القدماء غير مؤكدة بسبب طبيعة المواد المستخدمة القابلة للتلف. على عكس المصنوعات الحجرية، فإن الأحذية المصنوعة من مواد عضوية تتحلل بسرعة ومن غير المرجح أن تبقى على قيد الحياة لآلاف السنين. ومع ذلك، يستخدم الباحثون آثار الحفريات كوسيلة لدراسة الأحذية التي كان يرتديها أسلافنا القدماء. تشمل الحفريات الأثرية البصمات التي خلفتها آثار الأقدام القديمة، وبصمات الجسد، وغيرها من الأدلة التي يمكن أن توفر نظرة ثاقبة للحياة القديمة.

واستنادًا إلى مظهر الحفريات الأثرية، يقترح زيبفيل أن الأحذية القديمة تشبه إلى حد كبير "البلاكيز" أو النعال. إن أوجه التشابه بين الحفريات الأثرية والصنادل التي يرتديها شعب سان، أقدم سكان جنوب أفريقيا، تدعم هذه الفرضية.

للحصول على مزيد من المعرفة، أجرى زيبفيل وزملاؤه تجارب على ارتداء نسخ حديثة من أنواع مختلفة من الأحذية القديمة أثناء المشي على طول الشواطئ نفسها التي كان يتجول فيها هؤلاء الأفراد الذين يرتدون الأحذية ذات يوم. وكشفت مقارنة الحفريات الأثرية مع المسارات الحديثة التي أنتجتها النسخ عن ارتباطات مهمة، مما دفع الباحثين إلى تحديد ثلاثة مواقع مسارات متميزة على الأقل صنعها بشر يرتدون أحذية قديمة.

في حين لا تزال هناك بعض الأسئلة وهناك حاجة إلى مزيد من البحث، يعتقد زيبفيل وفريقه أن اكتشافاتهم تساهم في فهمنا للوقت الذي بدأ فيه البشر ارتداء الأحذية لأول مرة. تشير هذه النتائج بقوة إلى أن منطقة الجنوب الأفريقي لعبت دورًا حاسمًا في تطوير القدرات المعرفية والعملية بين البشر القدماء. يقدم البحث الذي أجراه زيبفيل وزملاؤه رؤى قيمة حول التقدم التكنولوجي لأسلافنا الأوائل ويلقي ضوءًا جديدًا على مدى تعقيد قدراتهم المعرفية.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: متى تم اكتشاف أقدم الأحذية المعروفة؟

ج: تم العثور على أقدم الأحذية المعروفة، والتي يعود تاريخها إلى حوالي 6,000 سنة، في أجزاء من أوروبا.

س: ما هي المعتقدات السابقة حول استخدام الأحذية في جنوب أفريقيا؟

ج: كان يُعتقد أن البشر في جنوب أفريقيا لم يرتدوا الأحذية إلا منذ حوالي 2,000 عام.

س: ماذا كشف الاكتشاف الأخير في جنوب أفريقيا؟

ج: كشف الاكتشاف عن حفريات أثرية لآثار أقدام بشرية ترتدي شكلاً من أشكال الغطاء الخام الذي يشبه الأحذية، مما يشير إلى أن البشر القدماء في جنوب إفريقيا ربما كانوا يرتدون الأحذية خلال العصر الحجري الأوسط.

س: ما هي أنواع الأحذية التي كان يرتديها الإنسان القديم؟

ج: لا تزال أنواع الأحذية التي كان يرتديها البشر القدماء غير مؤكدة بسبب طبيعة المواد القابلة للتلف. ومع ذلك، بناءً على مظهر الحفريات الأثرية، فإنها تشبه إلى حد كبير النعال.

س: ما أهمية هذا الاكتشاف؟

ج: يتحدى هذا الاكتشاف المعتقدات السابقة حول توقيت الأحذية واستخدامها في جنوب إفريقيا، مما يشير إلى أن البشر القدماء كانوا أكثر تقدمًا معرفيًا مما كان يُعتقد سابقًا. كما يسلط الضوء على أهمية منطقة الجنوب الأفريقي في تنمية القدرات المعرفية والعملية للإنسان المبكر.