النماذج الرسومية العصبية: النمذجة الرسومية الاحتمالية المتقدمة

تُستخدم النماذج الرسومية الاحتمالية (PGMs) منذ فترة طويلة في تحليل البيانات لتمثيل العلاقات بين الميزات المختلفة في مجموعة البيانات والتقاط التوزيعات الاحتمالية الأساسية. ومع ذلك، فإن PGMs التقليدية لها قيود، مثل القيود المفروضة على أنواع المتغيرات وأنواع التوزيعات الاحتمالية التي يمكن أن تمثلها.

في ورقتهم الأخيرة المقدمة في مؤتمر ECSQARU 2023، يقترح باحثو مايكروسوفت حلاً رائداً لهذه التحديات. يقدمون النماذج الرسومية العصبية (NGMs)، وهو نوع جديد من PGM الذي يستفيد من الشبكات العصبية العميقة لتعلم وتمثيل الوظائف الاحتمالية عبر المجال. تقدم NGMs إطارًا متعدد الاستخدامات لنمذجة التوزيعات الاحتمالية دون فرض قيود على الأنواع أو التوزيعات المتغيرة.

ما يميز NGMs هو قدرتها على التعامل مع أنواع مختلفة من بيانات الإدخال، بما في ذلك الصور الفئوية والمستمرة والتضمينات. كما أنها توفر حلولاً فعالة للاستدلال وأخذ العينات، مما يجعلها أداة قوية للنمذجة الاحتمالية.

الفكرة الأساسية وراء NGMs هي استخدام الشبكات العصبية العميقة لتحديد وظائف الاحتمالية عبر مجال معين. يمكن تدريب هذه الشبكات العصبية بكفاءة من خلال تحسين وظيفة الخسارة التي تفرض الالتزام ببنية التبعية المحددة وتناسب البيانات. على عكس PGMs التقليدية، فإن NGMs ليست مقيدة بقيود مشتركة ويمكنها التعامل بسلاسة مع أنواع البيانات المتنوعة.

أجرى الباحثون عمليات تحقق تجريبية على مجموعات البيانات الحقيقية والتركيبية لتقييم أداء NGMs. في إحدى التجارب التي استخدمت بيانات وفيات الرضع، أظهرت NGMs دقة استدلال مثيرة للإعجاب مقارنة بالطرق الأخرى، متفوقة على الانحدار اللوجستي والشبكات الافتراضية. لقد أدوا أيضًا على قدم المساواة مع آلات التعزيز القابلة للشرح للمتغيرات الفئوية والترتيبية. وفي تجربة أخرى باستخدام بيانات النموذج الرسومي الغوسي الاصطناعي، أظهرت NGMs قدرتها على التكيف مع هياكل البيانات المعقدة.

تتفوق NGMs في التنبؤ بالأحداث ذات الاحتمالية المنخفضة، مثل سبب الوفاة بين الرضع، مما يسلط الضوء على قوتها وإمكاناتها في المجالات التي تكون فيها الدقة في النتائج غير المتكررة أمرًا بالغ الأهمية.

في الختام، تعمل NGMs على تطوير النمذجة الرسومية الاحتمالية بشكل كبير من خلال الجمع بين المرونة والتعبير للشبكات العصبية العميقة مع المزايا الهيكلية للنماذج الرسومية. إنها تحرر الممارسين من قيود PGMs التقليدية وتسمح بالعمل مع نطاق أوسع من أنواع البيانات والتوزيعات. ومع نجاحها في التعامل مع التبعيات المعقدة والتنبؤ الدقيق بالأحداث النادرة، تحمل NGMs وعدًا كبيرًا في مواجهة تحديات العالم الحقيقي في مختلف المجالات.

مصادر:

– ورقة بحثية لمايكروسوفت حول النماذج الرسومية العصبية (ECSQARU 2023)

– بيانات وفيات الرضع من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)

- بيانات النموذج الرسومي الغوسي الاصطناعي

– بيانات سرطان الرئة من Kaggle