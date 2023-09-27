وجدت الدراسة إمكانية التكيف مع المواد البلاستيكية الدقيقة في اللافقاريات

استكشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة جريفيث آثار التعرض للمواد البلاستيكية الدقيقة على اللافقاريات التي تعيش في الرواسب، وتحديدًا اللافقاريات الكبيرة في المياه العذبة Chironomus tepperi. الدراسة التي تحمل عنوان "الاستجابات الأيضية في اللافقاريات القاعية في المياه العذبة، Chironomus tepperi، المعرضة للجسيمات البلاستيكية الدقيقة من البولي إيثيلين: دراسة على جيلين"، هي الأولى من نوعها لتقييم التمثيل الغذائي لـ C. tepperi استجابة للتعرض للبلاستيك الدقيق.

أظهرت نتائج الدراسة أنه في حين أن الجيل "الأم" لـ C. tepperi شهد تأثيرات سلبية على البقاء والنمو والنشوء، فإن جيل "الأطفال" اللاحق لم يظهر أي آثار سلبية. ويشير هذا إلى إمكانية التكيف استجابةً للجسيمات البلاستيكية الدقيقة.

أشارت ملامح الأيض في جيل الآباء إلى أن تناول المواد البلاستيكية الدقيقة يمكن أن يمنع الحصول على الطعام أو استيعاب العناصر الغذائية، مما يؤدي إلى التأثيرات السلبية الملحوظة. ومع ذلك، لم تظهر اليرقات في الظروف غير المعرضة أي اختلافات في البقاء على قيد الحياة أو ملامح الأيض، مما يشير إلى أن التأثيرات لم تنتقل إلى الجيل التالي.

إن الآثار المترتبة على هذه النتائج مهمة لأن المواد البلاستيكية الدقيقة تشكل مصدر قلق متزايد في بيئات المياه العذبة، بما في ذلك الرواسب. على الرغم من ابتلاع الكائنات المائية للجسيمات البلاستيكية الدقيقة، إلا أن هناك معلومات محدودة حول تأثيرات الجسيمات البلاستيكية على اللافقاريات التي تعيش في الرواسب، خاصة على مدى أجيال متعددة وفي تركيزات بيئية واقعية.

ولا تسلط الدراسة الضوء على التأثيرات المميتة للجسيمات البلاستيكية الدقيقة على C. tepperi فحسب، بل توفر أيضًا نظرة ثاقبة حول الاستجابات الفسيولوجية المحتملة وتكيف الكائنات الحية مع ابتلاع البلاستيك الدقيق. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم آليات التكيف والآثار طويلة المدى للتركيزات العالية من المواد البلاستيكية الدقيقة.

بشكل عام، تسلط هذه الدراسة الضوء على الحاجة إلى استمرار الرصد والبحث حول تأثيرات المواد البلاستيكية الدقيقة على النظم البيئية المائية، بالإضافة إلى إمكانية تكيف الكائنات الحية مع هذه الضغوطات.

المصدر

– هسوان-تشينغ لو وآخرون، الاستجابات الأيضية في اللافقاريات القاعية بالمياه العذبة، Chironomus tepperi، المعرضة للجسيمات البلاستيكية الدقيقة من البولي إيثيلين: تحقيق على جيلين، مجلة المواد الخطرة (2023). DOI: 10.1016/j.jhazmat.2023.132097

- الاقتباس: ابتلاع المواد البلاستيكية الدقيقة تحت المجهر في اللافقاريات (2023، 27 سبتمبر) تم استرجاعه في 27 سبتمبر 2023 من [رابط المقالة المصدر - إزالة علامات HTML]