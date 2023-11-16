العلماء يطورون طريقة لتحديد موقع جزيئات البلاستيك الدقيقة في التربة

نجح بحث جديد أجرته جامعة بوتسدام وHZB في تطوير طريقة لتحديد موقع جزيئات البلاستيك الدقيقة في التربة بدقة لأول مرة. أصبح التلوث باللدائن الدقيقة مشكلة بيئية مهمة، حيث تشمل مصادره تآكل الإطارات، والعشب الاصطناعي، ومستحضرات التجميل، ومساحيق الغسيل، والملابس، والأقنعة التي تستخدم لمرة واحدة، والأكياس البلاستيكية، وغيرها من النفايات التي تجد طريقها إلى البيئة.

استخدم الفريق مزيجًا من تحليلات النيوترونات والأشعة السينية لإنشاء صور مقطعية ثلاثية الأبعاد لعينات التربة، مما سمح لهم بتصور ترسب جزيئات البلاستيك الدقيقة وتأثيرها على هياكل التربة. حددت الصور المقطعية النيوترونية بوضوح جزيئات البلاستيك الدقيقة، بينما قدم التصوير المقطعي بالأشعة السينية نظرة ثاقبة حول ترتيب الجزيئات المعدنية وتكوين هياكلها. من خلال تراكب التصوير المقطعي، تمكن الباحثون من تقدير حجم وشكل جزيئات البلاستيك الدقيقة وتقييم التغيرات في بنية التربة الناجمة عن وجودها.

وللتحقق من صحة الطريقة، تم إعداد عينات التربة التي تحتوي على جزيئات بلاستيكية دقيقة صناعية، بالإضافة إلى عينات حيث لوحظت جذور الترمس في وجود الجسيمات البلاستيكية الدقيقة. وكانت النتائج مهمة، حيث أظهرت كيف يمكن لشظايا البلاستيك الدقيقة، مثل تلك الموجودة في طبقة النشارة المستخدمة في زراعة الهليون، أن تغير تدفق المياه وتخلق شقوقًا في مصفوفة التربة. وهذا يثير مخاوف بشأن الخصائص الهيدروليكية وقدرة التربة على تخزين المياه، خاصة بالنظر إلى الاحتمال المتزايد للجفاف والأمطار الغزيرة بسبب تغير المناخ.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لدراسة التأثيرات المنهجية للجسيمات البلاستيكية الدقيقة على التربة وقدرتها على التكيف مع الظروف المناخية المتغيرة. تفتح الدراسة إمكانيات جديدة لفهم توزيع وتأثير جزيئات البلاستيك الدقيقة في التربة، مما يساهم برؤى قيمة في جهود الحفاظ على البيئة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هي الجزيئات البلاستيكية الدقيقة؟

جزيئات البلاستيك الدقيقة هي شظايا بلاستيكية صغيرة يقل حجمها عن 5 ملم. ويمكن أن تنشأ من مصادر مختلفة، بما في ذلك النفايات البلاستيكية والعمليات الصناعية ومنتجات مثل مستحضرات التجميل والملابس.

س: كيف تؤثر جزيئات البلاستيك الدقيقة على البيئة؟

للتلوث باللدائن الدقيقة آثار ضارة على النظم البيئية والحياة البرية. يمكن أن تلوث المسطحات المائية والتربة وحتى الهواء الذي نتنفسه. يمكن للكائنات البحرية أن تخطئ في اعتبار المواد البلاستيكية الدقيقة غذاءً، مما يؤدي إلى ابتلاعها واحتمال نقل السموم عبر السلسلة الغذائية.

س: ما أهمية تحديد موقع جزيئات البلاستيك الدقيقة في التربة؟

يعد تحديد موقع جزيئات البلاستيك الدقيقة في التربة أمرًا بالغ الأهمية لفهم توزيعها، وتأثيرها المحتمل على هياكل التربة، والصحة العامة للنظم البيئية. يمكن أن تساعد هذه المعلومات في تطوير حلول مستهدفة للحد من التلوث البلاستيكي الدقيق والتخفيف من عواقبه.

س: كيف أجريت الدراسة؟

استخدمت الدراسة مزيجًا من تحليلات النيوترونات والأشعة السينية لإنشاء صور مقطعية ثلاثية الأبعاد لعينات التربة. حددت الصور المقطعية النيوترونية جزيئات البلاستيك الدقيقة، بينما قدم التصوير المقطعي بالأشعة السينية نظرة ثاقبة على ترتيبات الجسيمات المعدنية والتغيرات الهيكلية في التربة.

س: ما هي الآثار المترتبة على النتائج؟

تؤكد النتائج على الحاجة إلى دراسة تأثيرات المواد البلاستيكية الدقيقة على بنية التربة والخصائص الهيدروليكية، خاصة في ضوء تغير المناخ. إن فهم هذه الآثار سيساعد في تطوير استراتيجيات للتخفيف من تأثير المواد البلاستيكية الدقيقة على صحة التربة وإدارة المياه.