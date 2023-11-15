يثير اكتشاف المواد البلاستيكية الدقيقة في السحب مخاوف بشأن أنماط الطقس

أصبح التلوث باللدائن الدقيقة مصدر قلق واسع النطاق، حيث لوحظ وجوده من المحيطات إلى قمم الجبال. والآن، اكتشفت دراسة جديدة وجود مواد بلاستيكية دقيقة في السحب، مما أثار مخاوف بشأن تأثيرها المحتمل على أنماط الطقس. هذه الشظايا البلاستيكية الصغيرة، التي يقل حجمها عن خمسة ملليمترات، تأتي من منتجات شائعة الاستخدام مثل الملابس والتغليف وإطارات السيارات. بمجرد إطلاقها في البيئة، يمكنها السفر عبر الهواء وينتهي بها الأمر في أماكن غير متوقعة.

واكتشفت الدراسة، التي قادها يان وانغ ونشرتها الجمعية الكيميائية الأمريكية، وجود مواد بلاستيكية دقيقة في عينات سحابية من جبل تاي في شرق الصين. ووجد الباحثون أن السحب الأكثر كثافة على ارتفاعات منخفضة تحتوي على كميات أكبر من المواد البلاستيكية الدقيقة، المكونة من بوليمرات شائعة مثل البولي إيثيلين تيريفثاليت والبولي بروبيلين. وكانت المواد البلاستيكية الدقيقة الموجودة في هذه السحب عادة أصغر من 100 ميكرومتر، ولكنها يمكن أن تمتد إلى 1,500 ميكرومتر. ومن الجدير بالذكر أن المواد البلاستيكية القديمة والخشنة تحتوي على مواد إضافية مثل الرصاص والزئبق والأكسجين على أسطحها، مما قد يسهل تطور السحب.

وتتبعت النماذج الحاسوبية التي استخدمها الباحثون أصول هذه المواد البلاستيكية الدقيقة في المناطق الداخلية، وليس في المحيطات أو الجبال المجاورة. وكشفت التجارب المعملية أيضًا أن المواد البلاستيكية الدقيقة المعرضة لظروف تشبه السحابة تخضع لتغييرات في الحجم والملمس، مما يؤدي إلى تراكم المزيد من المجموعات المحتوية على الرصاص والزئبق والأكسجين. يشير هذا إلى أن السحب تغير المواد البلاستيكية الدقيقة بطرق من المحتمل أن تؤثر على تكوين السحب وتوزيع المعادن المحمولة جواً.

يؤكد هذا الاكتشاف على القلق المتزايد بشأن الطبيعة المنتشرة للتلوث البلاستيكي الدقيق وتأثيراته غير المتوقعة على البيئة. وفي حين أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم المدى الكامل لتأثيرات المواد البلاستيكية الدقيقة على السحب والطقس، فمن الواضح أن المواد البلاستيكية الدقيقة تشكل مخاطر بيئية وصحية كبيرة. يمكن أن تبتلعها الحيوانات البحرية والبرية، مما يؤدي إلى ضرر جسدي وانسداد في الجهاز الهضمي. يمكن أن تكون المواد الكيميائية الموجودة في هذه المواد البلاستيكية سامة وقد تتراكم في السلسلة الغذائية، مما يؤثر على التنوع البيولوجي وصحة النظام البيئي. علاوة على ذلك، يمكن للجسيمات البلاستيكية الدقيقة أن تشق طريقها إلى مصادر الغذاء البشرية، وخاصة المأكولات البحرية، مما يثير المخاوف بشأن الآثار الصحية المحتملة على المدى الطويل.

ومع بقاء المواد البلاستيكية الدقيقة في البيئة لمئات السنين، فإن تراكمها يشكل مشكلة متنامية. يمكنها امتصاص وتركيز الملوثات البيئية، والتي يمكن بعد ذلك نقلها إلى الكائنات الحية وتسبب مشاكل صحية مختلفة. تؤثر المواد البلاستيكية الدقيقة أيضًا على صحة التربة، ونوعية المياه، وحتى جودة الهواء، مع احتمال استنشاقها من قبل البشر. تستكشف الأبحاث الجارية كيفية تفاعل المواد البلاستيكية الدقيقة مع تغير المناخ، بما في ذلك دورها في تكوين السحب والتأثير المحتمل على أنماط الطقس.

أسئلة وأجوبة

ما هي اللدائن الدقيقة؟

والمواد البلاستيكية الدقيقة عبارة عن شظايا بلاستيكية صغيرة، أصغر من خمسة ملليمترات، تنشأ من منتجات شائعة الاستخدام مثل الملابس والتغليف وإطارات السيارات.

كيف يتم اكتشاف المواد البلاستيكية الدقيقة في السحب؟

وفي دراسة أجرتها الجمعية الكيميائية الأمريكية، جمع الباحثون عينات من السحب من جبل تاي في شرق الصين واكتشفوا جسيمات بلاستيكية دقيقة في السحب.

ما هي المخاطر المرتبطة بالجسيمات البلاستيكية الدقيقة؟

تشمل بعض المخاطر الرئيسية المرتبطة بالجسيمات البلاستيكية الدقيقة تأثير الحياة البرية، والمخاطر على صحة الإنسان، والثبات البيئي، والتلوث الكيميائي، والتأثير على صحة التربة، والجسيمات المحمولة جواً، وقضايا جودة المياه، والتفاعل المحتمل مع تغير المناخ.

هل هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث حول المواد البلاستيكية الدقيقة؟

نعم، يؤكد الباحثون أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم مدى تأثير المواد البلاستيكية الدقيقة على السحب والطقس، بالإضافة إلى تأثيرها العام على البيئة.