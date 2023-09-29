تظهر الدراسة أن المواد البلاستيكية الدقيقة تلوث كهفًا بعيدًا في ولاية ميسوري

تم اكتشاف تلوث بالبلاستيك الدقيق في نظام كهف كليف في ولاية ميسوري، وفقا لدراسة أجراها علماء قاموا بتحليل العينات التي جمعها الطلاب. هذه النتيجة مثيرة للقلق بشكل خاص لأن الكهف لم يتم الوصول إليه من قبل البشر لمدة ثلاثة عقود قبل البحث. يتم تعريف المواد البلاستيكية الدقيقة على أنها جزيئات بلاستيكية يقل قطرها عن 5.0 ملم (0.2 بوصة)، وتلك الصغيرة جدًا بحيث لا يمكن رؤيتها وتسبب ضررًا كبيرًا. يمكن أن يكون لوجود المواد البلاستيكية الدقيقة في إمداداتنا الغذائية وفي البيئة الطبيعية عواقب وخيمة.

قررت الدكتورة إليزابيث هاسنمولر، من جامعة سانت لويس، وفريقها التحقيق في نظام كهف كليف كجزء من مشروع لطلابها. ركزت معظم الأبحاث السابقة حول المواد البلاستيكية الدقيقة على إعدادات المياه السطحية، مثل المحيطات وأنظمة المياه العذبة، ولكن تم إهمال تحليل البيئات تحت السطحية إلى حد كبير. اكتشف فريق البحث المواد البلاستيكية الدقيقة في جميع أنحاء نظام الكهف، مع أعلى التركيزات بالقرب من المدخل وفي الرواسب.

تم العثور على المواد البلاستيكية الدقيقة التي يتم نقلها إلى نظام الكهف أثناء الفيضانات، مع المياه الزائدة. حتى أن الفريق عثر على حزمة شرائح ممزوجة بحطام الفيضانات. أثناء تدفق المياه الطبيعي، أحصى الباحثون ما متوسطه 9.2 قطعة من اللدائن الدقيقة لكل لتر (35 لكل جالون)، لكن هذا العدد ارتفع إلى 81.3 لكل لتر أثناء أحداث الفيضانات.

وأشار الباحثون إلى أن التضاريس الكارستية، المناسبة تمامًا لتشكيل الكهوف، معرضة بشكل خاص للتلوث بالجسيمات البلاستيكية بسبب النقل السريع للمياه عبر هذه الأنظمة. ومن المهم ملاحظة أن 9% من سكان العالم يعتمدون على المياه من طبقات المياه الجوفية الكارستية. وبمجرد انحسار مياه الفيضان، تبقى المواد البلاستيكية الدقيقة في الرواسب بتركيزات أعلى من تلك الموجودة في الماء. عثر الفريق على ما يقرب من 843 قطعة من اللدائن الدقيقة لكل كيلوغرام (383 لكل رطل) في الرواسب.

في حين أنه لا يمكن دائمًا تحديد أصول اللدائن الدقيقة الموجودة في الكهف، تشير الأبحاث السابقة إلى أن الكثافة السكانية حول سانت لويس، القريبة من الكهف، تعد عاملاً مهمًا في تركيزات اللدائن الدقيقة المحلية. تسلط نتائج هذه الدراسة الضوء على الحاجة إلى تقليل إنتاج واستهلاك البلاستيك على المستوى المجتمعي، بالإضافة إلى معالجة مسألة المنسوجات الاصطناعية التي تتخلص من الألياف البلاستيكية الدقيقة. يمكن أن يؤثر وجود المواد البلاستيكية الدقيقة في نظام الكهوف على معدلات تكاثر وبقاء الحيوانات مثل الخفافيش والبرمائيات التي تعيش في هذه الكهوف.

مصادر:

– الدراسة : أبحاث المياه

– دراسة الوصول المفتوح: علم البيئة الشاملة