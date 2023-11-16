دراسة جديدة تستكشف دور المواد البلاستيكية الدقيقة في تكوين السحب والطقس

قد تلعب الجسيمات البلاستيكية الدقيقة، وهي الجزيئات الصغيرة التي تم العثور عليها بسرعة في بيئات مختلفة حول العالم، دورًا في تكوين السحب والطقس، وفقًا لدراسة جديدة نُشرت في مجلة Environmental Science & Technology Letters. هذه القطع البلاستيكية، التي يقل حجمها عن خمسة ملليمترات، مشتقة من أشياء يومية مثل الملابس والتغليف وإطارات السيارات.

اكتشف الباحثون وجود جسيمات بلاستيكية صغيرة ليس فقط في الغلاف الجوي، ولكن أيضًا في أعماق البحار، والثلوج على الجبال، وحتى الهواء فوق المدن. ومع تقدم البحث العلمي حول هذا الموضوع، يبحث الخبراء في كيفية تفاعل هذه الجسيمات مع السحب واحتمال تأثيرها على أنماط الطقس.

وكان البولي إيثيلين تيريفثاليت، والبولي بروبيلين، والبولي إيثيلين، والبوليسترين، والبولي أميد من بين أنواع البلاستيك المستخدمة في تصنيع جزيئات البلاستيك الدقيقة. وتباينت الجسيمات في الحجم، حيث كان قياس معظمها أقل من 100 ميكرومتر، لكن بعضها يصل طوله إلى 1,500 ميكرومتر. لاحظ العلماء أن الجسيمات الأقدم والأكثر خشونة تميل إلى احتواء أسطحها على المزيد من الرصاص والزئبق والأكسجين. من المحتمل أن تساعد هذه المواد الإضافية في تكوين السحب.

تم إنشاء نماذج حاسوبية لمحاكاة حركة الجزيئات البلاستيكية في السحب، مستهدفة على وجه التحديد جبل تاي كدراسة حالة. وكشفت النماذج أن المصدر الرئيسي للشظايا البلاستيكية الدقيقة كان تدفق الهواء من المناطق الداخلية ذات الكثافة السكانية العالية، وليس من المحيط أو الجبال القريبة.

وقد دعمت التجارب المعملية هذه النتائج أيضًا، حيث أظهرت أن المواد البلاستيكية الدقيقة المعرضة لظروف تشبه السحابة، بما في ذلك الضوء فوق البنفسجي والمياه المفلترة من مصدر سحابي، أظهرت أحجامًا أصغر وأسطحًا أكثر خشونة مقارنة بتلك المعرضة للماء النقي أو الهواء. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت المواد البلاستيكية الدقيقة المتأثرة بالظروف الشبيهة بالسحابة تركيزات أعلى من الرصاص والزئبق والمجموعات المحتوية على الأكسجين. تشير هذه النتائج إلى أن السحب لديها القدرة على تعديل المواد البلاستيكية الدقيقة، مما قد يؤثر على تكوين السحب وتشتت المعادن المحمولة جواً.

ويقر مؤلفو الدراسة بأن إجراء المزيد من الأبحاث ضروري لفهم تأثير المواد البلاستيكية الدقيقة على السحب وأنماط الطقس بشكل كامل. إن فهم هذه العمليات يمكن أن يساهم في معرفتنا بالتلوث البيئي ويقدم نظرة ثاقبة للآثار الأوسع للتلوث البلاستيكي.

أكثر أسئلة متكررة

ما هي اللدائن الدقيقة؟

المواد البلاستيكية الدقيقة هي جزيئات بلاستيكية صغيرة يقل حجمها عن خمسة ملليمترات. يتم إنشاؤها من مختلف الأشياء اليومية، بما في ذلك الملابس والتغليف وإطارات السيارات. أين توجد المواد البلاستيكية الدقيقة؟

تم اكتشاف المواد البلاستيكية الدقيقة في بيئات متنوعة، بما في ذلك الغلاف الجوي والمحيطات والجبال والمناطق الحضرية. كيف يمكن أن تؤثر المواد البلاستيكية الدقيقة على تكوين السحب والطقس؟

وتشير الدراسة إلى أن وجود المواد البلاستيكية الدقيقة، خاصة في السحب، قد يؤثر على عمليات تكوين السحب بسبب التفاعل بين الجزيئات والظروف الجوية. يعد فهم هذه الديناميكيات أمرًا بالغ الأهمية في الكشف عن تأثير المواد البلاستيكية الدقيقة على أنماط الطقس. ما هي الآثار المترتبة على هذا البحث؟

يلقي هذا البحث الضوء على جانب آخر من التلوث البيئي الناجم عن المواد البلاستيكية الدقيقة. من خلال التحقيق في كيفية تفاعل المواد البلاستيكية الدقيقة مع السحب واحتمال تأثيرها على الطقس، يمكن للعلماء اكتساب فهم أعمق للعواقب الأوسع للتلوث البلاستيكي.