تلسكوب الفضاء الروماني التابع لناسا سيحدث ثورة في استكشاف درب التبانة

من المقرر أن يوفر تلسكوب نانسي جريس الروماني الفضائي القادم التابع لناسا مناظر غير مسبوقة لقلب مجرة ​​درب التبانة. ستستخدم هذه المهمة، المقرر إطلاقها في عام 2027، تقنية التعديس الميكروي لمراقبة مئات الملايين من النجوم، مما قد يؤدي إلى اكتشافات رائدة في علم الفلك في المجال الزمني.

استبدال الاقتباسات: تهدف المهمة إلى رصد وميض النجوم، مما يدل على وجود كواكب ونجوم بعيدة وأجسام جليدية في أطراف النظام الشمسي، بالإضافة إلى ثقوب سوداء معزولة وظواهر كونية أخرى. ومن المتوقع أن يسجل التلسكوب الفضائي الروماني، من خلال ملاحظاته، رقما قياسيا جديدا لتحديد أبعد كوكب خارج المجموعة الشمسية، مما يكشف عن لمحة عن حي مجري مختلف يمكن أن يكون موطنا لعوالم مجهولة.

يركز علم الفلك في المجال الزمني على دراسة كيفية تطور الكون مع مرور الوقت، وسوف تساهم مراقبة رومان للسماء على المدى الطويل بشكل كبير في هذا المجال. وسينضم التلسكوب إلى شبكة من المراصد في جميع أنحاء العالم، ليقوم بشكل جماعي بالتقاط وتحليل التغيرات في الكون. سوف يقوم مسح المجال الزمني لانتفاخ المجرة، الذي أجراه رومان، باستكشاف درب التبانة على وجه التحديد، وذلك باستخدام قدرته على الأشعة تحت الحمراء لاختراق سحب الغبار التي تعيق رؤية المنطقة المركزية للمجرة.

سيتم تجهيز التلسكوب الفضائي الروماني بفلتر جديد للأشعة تحت الحمراء القريبة يمكّن المرصد من اكتشاف الأطوال الموجية الأطول للضوء. ويوسع هذا التحسين نطاق الأسئلة الكونية التي يمكن للتلسكوب معالجتها، والتي تمتد من حافة نظامنا الشمسي إلى أبعد أركان الكون.

إحدى التقنيات الرئيسية التي يستخدمها التلسكوب الفضائي الروماني هي التعديس الميكروي. يحدث هذا عندما يصطف جسم ما بشكل مثالي مع نجم في الخلفية، مما يتسبب في انحناء الضوء الصادر من النجم حول الجسم. تخلق أحداث التعديس الميكروي هذه طفرات مؤقتة في سطوع النجم، مما يشير إلى وجود جسم متداخل. ومن خلال رصد مثل هذه الأحداث في مركز مجرة ​​درب التبانة، يستطيع علماء الفلك التعرف على الأجسام غير المرئية مثل الكواكب، حتى لو لم يتمكنوا من مراقبتها بشكل مباشر.

تتضمن خطة المسح التقاط صور كل 15 دقيقة لمدة شهرين تقريبًا، وتكرار العملية ست مرات خلال مهمة التلسكوب الأساسية التي تستغرق خمس سنوات. ومن المتوقع أن تكشف حملة المراقبة المكثفة هذه عن كواكب جديدة في منطقة مجهولة إلى حد كبير داخل مجرتنا.

بفضل تقنيته المتقدمة وإستراتيجيته للمسح الشامل، يستعد التلسكوب الفضائي الروماني لإحداث ثورة في فهمنا لمجرة درب التبانة وتعزيز معرفتنا بالكون خارجها بشكل كبير.

أسئلة وأجوبة

1. ما هو التعديس الميكروي؟

التعديس الميكروي هو ظاهرة تحدث عندما يكون جسم ما، مثل نجم أو كوكب، في محاذاة مع نجم في الخلفية، مما يتسبب في انحناء الضوء الصادر من نجم الخلفية حول الجسم المتداخل. يؤدي هذا إلى إنشاء سطوع مؤقت لضوء النجم في الخلفية، مما يشير إلى وجود الجسم المتداخل.

2. كيف سيستخدم التلسكوب الفضائي الروماني التعديس الميكروي؟

سيستخدم التلسكوب الفضائي الروماني تقنية التعديس الميكروي لمراقبة مركز مجرة ​​درب التبانة. ومن خلال مراقبة تقلبات سطوع النجوم الخلفية، يمكن للتلسكوب اكتشاف وجود أجسام غير مرئية، مثل الكواكب والثقوب السوداء في قلب المجرة.

3. ما هو علم الفلك في المجال الزمني؟

علم فلك المجال الزمني هو فرع من علم الفلك يركز على دراسة كيفية تغير الأجرام والظواهر السماوية مع مرور الوقت. ومن خلال مراقبة هذه التغييرات وتحليلها، يمكن للعلماء الحصول على نظرة ثاقبة لعمليات وديناميكيات الكون.

4. ما هو مسح النطاق الزمني لانتفاخ المجرة؟

مسح النطاق الزمني لانتفاخ المجرة هو حملة مراقبة محددة أجراها التلسكوب الفضائي الروماني. ويهدف إلى دراسة مركز مجرة ​​درب التبانة باستخدام رؤية التلسكوب بالأشعة تحت الحمراء، مما يتيح للعلماء الرؤية من خلال سحب الغبار التي غالبا ما تحجب رؤية هذه المنطقة. سيوفر هذا المسح بيانات قيمة حول ديناميكيات وخصائص المنطقة الوسطى للمجرة.

5. متى سيتم إطلاق التلسكوب الفضائي الروماني؟

من المقرر إطلاق التلسكوب الفضائي الروماني في عام 2027. وبمجرد نشره، سيبدأ التلسكوب مهمته الأساسية التي مدتها خمس سنوات، والتي سيحدث خلالها ثورة في فهمنا لمجرة درب التبانة ويقدم مساهمات كبيرة في مجال علم الفلك.