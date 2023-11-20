استكشاف تطور الميكروبيوم في شقائق النعمان البحرية

تعتمد شقائق النعمان البحرية، مثل جميع الكائنات الحية، على مجتمع من الكائنات الحية الدقيقة المعروفة باسم الميكروبيوم من أجل بقائها. أجرى باحثون من جامعة هاينريش هاينه دوسلدورف (HHU) وجامعة كيل (CAU) دراسة باستخدام شقائق النعمان البحرية Nematostella vectenis لفهم كيفية تطور الميكروبيوم بالتزامن مع المضيف بشكل أفضل.

يتكون الميكروبيوم من كائنات دقيقة مختلفة مثل البكتيريا والفطريات والفيروسات التي تلعب أدوارًا حاسمة في عمليات مثل التمثيل الغذائي والدفاع المناعي. وبدون وجود ميكروبيوم متوازن بشكل جيد، ستواجه الكائنات الحية صعوبة في امتصاص العناصر الغذائية الأساسية والحفاظ على الصحة العامة.

ركز الفريق على فهم التغيرات في تكوين ونسبة الكائنات الحية الدقيقة في Nematostella vectenis أثناء تقدمها خلال مراحل مختلفة من دورة حياتها. ووجدوا أنه خلال المراحل المبكرة من الحياة، يتحكم الكائن المضيف في المقام الأول في مجتمع البكتيريا. ومع ذلك، مع استمرار التطور، تصبح التفاعلات بين البكتيريا والبكتيريا أكثر هيمنة في تشكيل الميكروبيوم.

لدراسة هذه الظاهرة، أجرى الباحثون تجربة حيث أعادوا استعمار سلائل النيماتوستيلا البالغة مع المجتمعات البكتيرية المقابلة لليرقات والحيوانات الصغيرة والزوائد اللحمية البالغة. ولاحظوا أن المستعمرين الأوليين فقط، الذين يمثلون البكتيريا من الحيوانات الأصغر سنًا، نجحوا في تثبيت أنفسهم في البوليبات البالغة. واجهت سلالات البكتيريا الأقدم صعوبة في الاستعمار والتثبيت.

وخلص الفريق إلى أن المضيف، من خلال نظامه المناعي الفطري، يتحكم في تكوين المستعمرات الأولية. ومع ذلك، بعد هذه النقطة، فإن تطور الميكروبيوم يخضع في المقام الأول للبكتيريا نفسها.

قام الباحثون أيضًا بالتحقيق في الشبكات الأيضية للبكتيريا، وتحديدًا كيفية ارتباط السلالات المختلفة وتأثيرها على بعضها البعض. ووجدوا أن تحلل الكيتين متعدد السكاريد يلعب دورًا مركزيًا بالنسبة للمستعمرين الأوليين. يمكن للنيماتوستيلا إنتاج الكيتين، على الرغم من أنها لا تحتاج إليه من أجل التطور الهيكلي مثل الحشرات. تشير هذه النتيجة إلى أن الكيتين متورط في الميكروبيوم الموجود في شقائق النعمان البحرية.

إن فهم تطور الميكروبيوم في شقائق النعمان البحرية له آثار تتجاوز البيولوجيا البحرية. قد تكون النتائج ذات صلة بالأبحاث الطبية، خاصة فيما يتعلق بإنشاء ميكروبيوم وظيفي عند الأطفال حديثي الولادة. يعد الاستعمار السليم بالميكروبات المفيدة خلال المراحل المبكرة من التطور أمرًا ضروريًا لتدريب جهاز المناعة التكيفي ومنع الجهاز المناعي واضطرابات التمثيل الغذائي.

في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث، فإن هذه الأفكار حول تطور الميكروبيوم في شقائق النعمان البحرية توفر معرفة قيمة يمكن تطبيقها في مجالات مختلفة، من الدراسات البيئية إلى صحة الإنسان.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هو الميكروبيوم؟



ج: يشير الميكروبيوم إلى مجتمع الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش داخل الكائن الحي المضيف، مثل البكتيريا والفطريات والفيروسات.

س: ما أهمية الميكروبيوم؟



ج: يلعب الميكروبيوم أدوارًا حيوية في جوانب مختلفة من حياة الكائن الحي، بما في ذلك عملية التمثيل الغذائي، والدفاع المناعي، وامتصاص العناصر الغذائية.

س: كيف يتطور الميكروبيوم؟



ج: يتطور الميكروبيوم جنبا إلى جنب مع الكائن المضيف. في حالة شقائق النعمان البحرية، يؤثر الكائن الحي المضيف، وخاصة جهاز المناعة الفطري، على تكوين المستعمرات الأولية للميكروبيوم. ويخضع التطور اللاحق للتفاعلات بين البكتيريا نفسها.

س: ما هي أهمية الكيتين في الميكروبيوم الموجود في شقائق النعمان البحرية؟



ج: يبدو أن الكيتين، وهو عديد السكاريد، يلعب دورًا مركزيًا في تطور الميكروبيوم في شقائق النعمان البحرية. على الرغم من أن شقائق النعمان البحرية لا تحتاج إلى مادة الكيتين من أجل التنمية الهيكلية، إلا أن مشاركتها تشير إلى أهميتها في تشكيل الميكروبيوم.

س: ما علاقة هذا البحث بصحة الإنسان؟



ج: إن فهم تطور الميكروبيوم في شقائق النعمان البحرية يوفر نظرة ثاقبة حول إنشاء ميكروبيوم وظيفي عند الأطفال حديثي الولادة. يعد الاستعمار السليم بالميكروبات المفيدة في وقت مبكر من الحياة أمرًا بالغ الأهمية لتدريب الجهاز المناعي ومنع الاضطرابات المناعية والتمثيل الغذائي.