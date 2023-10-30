نظرة على الأبحاث الطبية على متن محطة الفضاء الدولية

مركز كينيدي للفضاء، فلوريدا، 30 تشرين الأول/أكتوبر، 2023 / بي آر نيوزواير / — من المقرر إطلاق مهمة خدمات إعادة الإمداد التجارية التاسعة والعشرين القادمة لشركة سبيس إكس إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، 5، بهدف تطوير الأبحاث الطبية والأبحاث. من المحتمل إيجاد طرق جديدة للوقاية من الأمراض وعلاجها سواء على الأرض أو في الفضاء.

ستكون على متن المهمة العديد من الحمولات التي يرعاها مختبر ISS الوطني®، والتي تغطي مجموعة من المواضيع بدءًا من الميكروبات وإنتاج الميلانين إلى عضويات الدماغ وتوصيل الأدوية من خلال المخاط. يهدف كل تحقيق إلى تحقيق قيمة للإنسانية وتعزيز الفرص التجارية في مجال المدار الأرضي المنخفض.

سوف يستكشف مختبر الأبحاث البحرية كيف تؤثر الجاذبية الصغرى على سلوك الميكروبات في إنتاج الميلانين. ستبحث الدراسة في إمكانات الجاذبية الصغرى والإشعاع الكوني في إنتاج أنواع جديدة من الميلانين يمكن استخدامها لتطوير مواد حيوية جديدة.

ستجري بوينغ اختبارات على طلاء سطح بوليمر مضاد للميكروبات لتقييم فعاليته ضد الميكروبات في مواقع متعددة داخل محطة الفضاء الدولية. قد تقدم النتائج رؤى حول التخفيف من مخاطر العدوى أثناء المهام الفضائية المستقبلية وعلى المنصات الفضائية.

تتعاون مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية (NSF) مع مختبر محطة الفضاء الدولية (ISS) الوطني من خلال تمويل تحقيقين في مجال التكنولوجيا الحيوية. تهدف جامعة كاليفورنيا، سانتا باربرا إلى فهم دور المخاط في مجرى الهواء البشري وكيف يؤثر على توصيل الدواء إلى الرئتين. ستستخدم الدراسة أنابيب مغلفة بالهلام لمراقبة نقل السدادات السائلة عبر مجرى الهواء، مما قد يؤدي إلى تحسين نماذج توصيل الدواء وعلاجات متلازمة الضائقة التنفسية عند الرضع. سيركز الباحثون في جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو على شيخوخة الجهاز المناعي والقدرات التجددية لخلايا الكبد باستخدام رقائق أنسجة الكبد المناعية ثلاثية الأبعاد. قد يؤدي هذا البحث إلى تدخلات يمكن أن تبطئ الشيخوخة وتعزز شفاء الكبد لدى المرضى على الأرض.

ستقوم جامعة كاليفورنيا في سان دييغو بالتحقيق في تأثيرات الجاذبية الصغرى على عضويات الدماغ المشتقة من الخلايا الجذعية للحصول على نظرة ثاقبة حول تسارع الشيخوخة في الفضاء والتدهور المعرفي. يمكن أن تساهم النتائج في فهم أكبر للحالات العصبية مثل الخرف ومرض الزهايمر، وربما تفتح الأبواب أمام علاجات جديدة.

ستستخدم Redwire Space، وهي شخصية بارزة في تطوير المرافق الفضائية، مختبرها الصيدلاني الموجود في الفضاء لإجراء تجارب على نمو بلورات البروتين باستخدام الجاذبية الصغرى. يسمح غياب الجاذبية للبلورات بالنمو بشكل أكبر وأكثر انتظامًا، مما قد يؤدي إلى تحسين العلاجات للمرضى. سيكون هذا المرفق مفتوحًا لمجتمع علوم الحياة لإجراء مزيد من التحقيقات بمجرد تشغيله بكامل طاقته.

سيتم عرض هذه الاستفسارات الرائدة في ندوة عبر الإنترنت يستضيفها مختبر محطة الفضاء الدولية ووكالة ناسا، وأعضاء وسائل الإعلام مدعوون لطرح الأسئلة خلال الجلسة. وستشهد الأيام القادمة العديد من البيانات الصحفية التي تسلط الضوء على المشاريع التي سيتم إطلاقها على متن المركبة الفضائية SpaceX Dragon كجزء من هذه المهمة.

الأسئلة الأكثر شيوعا:

س: ما هو الغرض من مهمة خدمات إعادة الإمداد التجارية التاسعة والعشرين لشركة SpaceX؟

ج: تهدف المهمة إلى تطوير الأبحاث الطبية وربما اكتشاف طرق جديدة للوقاية من الأمراض وعلاجها على الأرض وفي الفضاء.

س: ما هي بعض الحمولات التي يرعاها المختبر الوطني لمحطة الفضاء الدولية؟

ج: تغطي التحقيقات مجموعة واسعة من المواضيع مثل إنتاج الميلانين، والطلاءات السطحية المضادة للميكروبات، ودور المخاط في توصيل الأدوية، وشيخوخة الجهاز المناعي، والعضويات الدماغية.

س: كيف يمكن لهذه النتائج أن تفيد البشرية؟

ج: يمكن أن تؤدي نتائج البحث إلى تحسين طرق توصيل الأدوية، وعلاجات الحالات العصبية، وتحسين العلاجات.

س: متى ستعقد الندوة الخاصة بعرض التحقيقات؟

ج: ستُعقد الندوة عبر الويب في 31 أكتوبر 2023 الساعة 1 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

س: هل يمكنني الوصول إلى صور عالية الدقة تتعلق بهذه التحقيقات؟

ج: نعم، يمكنك تنزيل صور عالية الدقة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمختبر الوطني لمحطة الفضاء الدولية.