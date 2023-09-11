دراسة جديدة تظهر الحل المحتمل لغزو الميكروبات في محطة الفضاء الدولية

كشفت دراسة حديثة أجريت على محطة الفضاء الدولية (ISS) عن حل محتمل لمشكلة الإصابة الميكروبية المستمرة. يمكن للميكروبات، التي يحملها رواد الفضاء والبضائع إلى محطة الفضاء الدولية، أن تشكل جحورًا سباتية تُعرف باسم الأغشية الحيوية. تشكل هذه الأغشية الحيوية تهديدًا لصحة رواد الفضاء ويمكن أن تلحق الضرر بالمعدات الموجودة في المحطة. ومع ذلك، فقد أظهر العلاج الذي يتضمن مادة تشحيم قائمة على السيليكون نتائج واعدة في منع تكوين الأغشية الحيوية.

الأغشية الحيوية عبارة عن مصفوفات معقدة من الخلايا التي تنتجها الميكروبات، ويمكن العثور عليها على أسطح مختلفة من محطة الفضاء الدولية، بما في ذلك البدلات الفضائية وأنظمة المياه. في حين أن بعض الميكروبات غير ضارة أو حتى مفيدة، إلا أن الميكروبات الضارة يمكن أن تتهرب من نظام الدفاع في الجسم وتسبب تلف الأنسجة. تتم حماية هذه الميكروبات الضارة بواسطة الأغشية الحيوية التي تصنعها، مما يسمح لها بالبقاء في حالة سبات وتجنب اكتشافها.

تم اختبار معالجة مواد التشحيم القائمة على السيليكون لأول مرة على الأرض وأثبتت فعاليتها في منع تكوين الأغشية الحيوية. في تجربة محطة الفضاء الدولية، قام رواد الفضاء بمعالجة المواد السطحية باستخدام مواد التشحيم وتعريضها لبكتيريا تسمى الزائفة الزنجارية. وبعد ثلاثة أيام من الحضانة في المحطة، أظهرت الاختبارات أن مادة التشحيم تمنع البكتيريا من التجمع على الأسطح.

ويعد هذا الاكتشاف ذا أهمية خاصة بالنسبة للمهمات الفضائية طويلة المدى إلى القمر والمريخ، حيث لا يمكن استلام قطع الغيار أو إعادة الطاقم إلى الأرض على الفور. يعد إيجاد حلول للتخفيف من الإصابة الميكروبية أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على صحة رواد الفضاء وضمان عمل المعدات.

وبصرف النظر عن تطبيقاته في الفضاء، قد يكون لهذا البحث أيضًا آثار على الحفاظ على نظافة الأجهزة الطبية وتقليل التآكل الناتج عن الميكروبات في صناعات مثل إنتاج النفط والغاز. يمكن أن يساعد منع تكوين الأغشية الحيوية في التخفيف من مخاطر فشل المعدات وتسربات النفط الخطيرة.

نُشرت هذه الدراسة في مجلة npj Microgravity في 16 أغسطس 2021.

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– تعريف الأغشية الحيوية: “الأغشية الحيوية هي طبقة من الكائنات الحية الدقيقة، بما في ذلك البكتيريا، التي تلتصق بالسطح وتنتج مصفوفة واقية تسمى مادة بوليمرية خارج الخلية (EPS).” (المصدر: Study.com)

– تعريف الميكروبات: “الميكروبات هي كائنات دقيقة، مثل البكتيريا والفيروسات والفطريات والأوالي، تكون صغيرة جدًا بحيث لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة”. (المصدر: News-Medical.net)