ثورة الطباعة رباعية الأبعاد الدقيقة/ النانوية: تصنيع هياكل ثلاثية الأبعاد قابلة للتحويل عالية الدقة

إن التقدم الجديد في تكنولوجيا الطباعة رباعية الأبعاد لديه القدرة على إحداث ثورة في العديد من الصناعات من خلال تصنيع هياكل ثلاثية الأبعاد قابلة للتحويل عالية الدقة على المستوى الجزئي / النانوي. تستخدم هذه التقنية، المعروفة باسم الطباعة رباعية الأبعاد المستندة إلى بلمرة ثنائية الفوتون (الطباعة رباعية الأبعاد المستندة إلى TPP)، مواد ذكية تظهر تشوهًا في الشكل استجابةً للمحفزات الخارجية.

طور باحثون من الجامعة الجنوبية للعلوم والتكنولوجيا تقنية غيرت قواعد اللعبة، حيث يمكنها تصنيع هياكل ثلاثية الأبعاد عالية الدقة تتراوح من 3 نانومتر إلى 90 نانومتر. يتغلب هذا التقدم على التحدي المتمثل في تحقيق ميزات أقل من الميكرومتر أو ميزات أصغر حجمًا في الطباعة ثلاثية الأبعاد.

تعمل الطباعة رباعية الأبعاد المستندة إلى TPP باستخدام مواد مقاومة للضوء متخصصة تتيح إنشاء هياكل دقيقة/نانوية ذات خصائص ديناميكية مثل الاستجابة للتحفيز، والتشغيل الذاتي، وتغيير الألوان، وقدرات تغيير الشكل. وتنقسم هذه المواد إلى أربع فئات: المواد المغناطيسية، والبوليمرات ذات ذاكرة الشكل، والهلاميات المائية، واللدائن البلورية السائلة.

التطبيقات المحتملة للهياكل المطبوعة رباعية الأبعاد المستندة إلى TPP واسعة النطاق. ويمكن استخدامها في الآلات الطبية الحيوية الدقيقة، والمحركات الدقيقة المستوحاة بيولوجيًا، والروبوتات الصغيرة المتنقلة المستقلة، والأجهزة والروبوتات القابلة للتحويل، والأجهزة الدقيقة لمكافحة التزييف. تعتمد هذه التطبيقات على التطورات والتغيرات الهيكلية التي يمكن تحقيقها من خلال الطباعة رباعية الأبعاد، مثل تحويل الشكل وتغيير اللون وتبديل الحالة والحركة.

ومع ذلك، هناك تحديات يجب التغلب عليها حتى يتم اعتماد الطباعة رباعية الأبعاد المستندة إلى TPP على نطاق أوسع. ويتمثل أحد التحديات في تعزيز القدرة التصنيعية، بما في ذلك تطوير معدات قادرة على التعامل مع مواد متعددة على المستوى الدقيق/ النانوي، وزيادة سرعة الطباعة، وقابلية التوسع، والدقة. التحدي الآخر هو تحسين أداء المواد من خلال تحسين مقاومات الضوء بخصائص كيميائية وحرارية وميكانيكية فائقة.

يركز الباحثون أيضًا على منهجية التصميم من خلال استكشاف طرق لتجميع العملية والمواد والبنية والوظيفة في إطار تصميم متناغم. يتضمن هذا النهج استخدام التحسين الطوبولوجي والتعلم الآلي لتحسين عملية الطباعة واختيارات المواد والتصميمات الهيكلية في وقت واحد.

يحمل مستقبل الطباعة رباعية الأبعاد القائمة على الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP) وعدًا كبيرًا لإعادة تشكيل الصناعات والتطبيقات المبتكرة الرائدة. ومع التقدم في القدرة على التصنيع، وأداء المواد، ومنهجية التصميم، فإن الطباعة رباعية الأبعاد المستندة إلى TPP لديها القدرة على فتح آفاق جديدة في عالم الميكرو/ النانو.

المصدر: المجلة الدولية للتصنيع المتطرف