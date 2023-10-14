كيفية مشاهدة كسوف الشمس الحلقي والاستمتاع به بأمان

في 14 أكتوبر، سيكون لدى فانكوفر أفضل نقطة لمشاهدة كسوف الشمس الحلقي في كندا. إلا أن النشرة الجوية تشير إلى وجود نمط عاصف قد يعيق الرؤية أمام مراقبي السماء. ومن المتوقع أن يكون الخسوف مرئيا في أجزاء من الولايات المتحدة والمكسيك ودول في أمريكا الجنوبية والوسطى.

أثناء الكسوف الحلقي، يكون القمر في أبعد نقطة له عن الأرض، مما يجعله يبدو أصغر من الشمس. ونتيجة لذلك، فإن القمر لا يحجب ضوء الشمس تماما، مما يخلق تأثير "حلقة النار". وفي مترو فانكوفر سيبدأ الكسوف عند الساعة 8:08 صباحا ويصل إلى أقصى حد له عند الساعة 9:20 صباحا وسينتهي عند الساعة 10:38 صباحا.

على الرغم من أنه من المتوقع أن يشهد سكان مترو فانكوفر حوالي 70 إلى 80% من الكسوف، فإن المقيمين في مقاطعة كولومبيا البريطانية أو بالقرب من حدود ألبرتا سيشاهدون حوالي 60 إلى 70% منه. مراقبو السماء في أجزاء أخرى من كندا، مثل ماريتيمز، لن يشاهدوا سوى أقل من 10٪ وقد لا يشهدون الحدث.

من المهم حماية عينيك أثناء الكسوف. إن النظر مباشرة إلى الشمس يمكن أن يسبب ضررا شديدا للعين، حتى عندما يكون القمر أمامها. النظارات العادية أو النظارات الشمسية ليست حماية كافية. بدلاً من ذلك، استخدم نظارات شمسية للرؤية أو نظارة شمسية آمنة محمولة باليد تتوافق مع المعيار الدولي ISO 12312-2. افحص النظارات أو العارض عن أي ضرر قبل استخدامها. تأكد من مراقبة الأطفال أثناء استخدام هذه الأجهزة.

إذا لم يتحسن الطقس في الوقت المناسب للكسوف، فستقوم وكالة ناسا ببث الحدث مباشرة على موقعها على الإنترنت. سيتضمن البث عبر الإنترنت عروضًا توضيحية وتعليقات الخبراء ووجهات نظر من مواقع مختلفة على طول مسار الكسوف.

على الرغم من أن توقعات الطقس في مترو فانكوفر قد لا تكون مثالية لمشاهدة كسوف الشمس الحلقي، إلا أنه من الضروري إعطاء الأولوية لسلامة العين والاستفادة من الطرق البديلة لتجربة هذا الحدث السماوي النادر.

المصادر: ناسا، فيا