التكنولوجيا الثورية تمكن المركبات الكوكبية من تحسين السلامة والأداء

تعتبر المركبات الفضائية غير المأهولة ضرورية لاستكشاف التضاريس الصعبة للكواكب والأقمار الأخرى. قدمت مركبات ناسا لاستكشاف المريخ والقمر رؤى مهمة حول هذه العوالم الغريبة. ومع ذلك، فإن الأسطح الفضفاضة وغير المستوية لبيئات الكواكب تشكل تحديًا كبيرًا لحركة المركبة الجوالة، مما يؤدي غالبًا إلى الانزلاق واحتمال فشل المهمة.

ولمعالجة هذه المشكلة، قام الباحثون في معهد شيبورا للتكنولوجيا بتطوير تقنية رائدة مستوحاة من العضلات البشرية. من خلال الكشف عن التغييرات في شكل هيكل المركبة، تتيح هذه التقنية المبتكرة تحديد ظروف الانزلاق، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين سلامة وفعالية السفر المستقل.

اعتمدت الطرق السابقة لتحديد ظروف الانزلاق بشكل كبير على البيانات المرئية من الكاميرات، والتي كانت لها قيود في التمييز بين العناصر الطبوغرافية المختلفة مثل الصخور والرمال السائبة. ويتخذ النظام الجديد نهجا مختلفا من خلال التركيز على التعرف على الجر على كل عجلة، مما يسمح للمركبة بالتعرف بسرعة على حالة السفر والتكيف وفقا لذلك لمنع الانزلاق.

في دراستهم، قام البروفيسور كوجيرو إيزوكا والدكتور كوهي إينابا من معهد شيبورا للتكنولوجيا بتصنيف تغير شكل المركبة الجوالة، أو السلالة، إلى فئتين: إزاحة السلالة والتحول الاهتزازي في السلالة. من خلال تحليل بيانات إزاحة الإجهاد باستخدام ألياف السلسلة النووية وسرعة الإجهاد باستخدام ألياف الأكياس النووية، تمكنوا من اكتشاف التغيرات في القوى المؤثرة على المركبة عموديًا وفي اتجاه حركتها.

أثبت معدل تغير الضغط أنه مؤشر موثوق للانزلاق، مما يتيح التقييم في الوقت الحقيقي لحالة سفر المركبة. ومن خلال دمج هذه المعلومات، يمكن للنظام توجيه المركبة لإجراء التعديلات اللازمة وتجنب حوادث الانزلاق. بالإضافة إلى ذلك، تُظهر التكنولوجيا أيضًا القدرة على اكتشاف العوائق البيئية مثل الحصى والأحجار، مما يزيد من تعزيز سلامة وكفاءة المركبة.

في حين تم تطويرها في البداية لمركبات الكواكب الجوالة، فإن التطبيقات المحتملة لهذه التكنولوجيا تمتد إلى ما هو أبعد من استكشاف عوالم أخرى. ويعتقد الباحثون أنه يمكن أن يكون مفيدًا للمركبات الجوية بدون طيار والقيادة الذاتية في المستقبل.

في الختام، تقدم هذه التكنولوجيا الثورية خطوة كبيرة نحو تعزيز سلامة وفعالية المركبات الجوالة في المهام الكوكبية، واعدة باكتشافات جديدة ومثيرة ورؤى حول أسرار الكون.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هي التحديات التي تواجهها المركبات الفضائية الكوكبية في استكشاف الكواكب والأقمار الأخرى؟

ج: تواجه المركبات الفضائية الكوكبية صعوبات بسبب التضاريس القاسية، بما في ذلك الكثبان الرملية والحفر والمنحدرات ووجود الثرى، وهو مسحوق ناعم يعيق الحركة.

س: كيف تعمل التكنولوجيا الثورية على تحسين سلامة وأداء العربة الجوالة؟

ج: من خلال مراقبة التغيرات في شكل هيكل المركبة، تحدد التكنولوجيا حالات الانزلاق في الوقت الفعلي، مما يسمح للمركبة بإجراء التعديلات اللازمة وتجنب حوادث الانزلاق. كما أنه يكتشف العوائق البيئية مثل الحصى والحجارة، مما يعزز السلامة والكفاءة بشكل عام.

س: هل يمكن تطبيق هذه التقنية على المركبات الأخرى؟

ج: في حين تم تطويرها في البداية للمركبات الكوكبية، يعتقد الباحثون أن هذه التكنولوجيا يمكن أن تكون مفيدة للمركبات الجوية بدون طيار والقيادة الذاتية في المستقبل.