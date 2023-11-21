الحد من انبعاثات غاز الميثان في الزراعة: طفرة في الزراعة المستدامة

في مؤتمر "الزراعة وتغير المناخ: تحويل العلم إلى عمل"، شارك كبير الباحثين في شركة تيجاسك، البروفيسور سينيد ووترز، بحثًا رائدًا كجزء من مشروع "ميث-أباتي". في محاولة لمكافحة المستوى المثير للقلق من انبعاثات غازات الدفيئة، وخاصة غاز الميثان، الناتج عن الصناعة الزراعية الأيرلندية، تعمل البروفيسور ووترز وفريقها على تقنيات جديدة جاهزة للزراعة.

كشفت البيانات الأخيرة الصادرة عن وكالة حماية البيئة (EPA) أن نسبة مذهلة تبلغ 72٪ من انبعاثات الغازات الدفيئة الزراعية الأيرلندية يمكن أن تعزى إلى غاز الميثان. ونتيجة لذلك، ظلت الصناعة تبحث بشدة عن طرق فعالة للتخفيف من هذه الانبعاثات.

وقد ركز مشروع "Meth-Abate" على تطوير مثبطات الميثان المؤكسد، وهي مجموعة من المنتجات المصنعة بواسطة شركة GlasPort Bio في غالواي. ثبت أن هذه المركبات المعتمدة على البيروكسيد آمنة للاستهلاك، وقد خضعت لتجارب واسعة النطاق، مما يدل على فعاليتها في تقليل انبعاثات الميثان الناتجة عن تخمير الحيوانات المجترة.

المنتج الواعد الذي ظهر من هذه الدراسات هو RumenGlas، الذي يستخدم بيروكسيد الكالسيوم كمكون رئيسي له. وسلط البروفيسور ووترز الضوء على فعاليته من حيث التكلفة، وقدر أنه لن يصل إلا إلى ما يقرب من 0.9 إلى 13 سنتًا للفرد يوميًا. ولاحظ الفريق انخفاضًا كبيرًا في انبعاثات غاز الميثان، مع انخفاض بنسبة 17% في الجرعة المنخفضة وانخفاض ملحوظ بنسبة 28% في الجرعة العالية مقارنة بالمجموعة الضابطة.

وبصرف النظر عن خصائصها في تقليل الميثان، فإن هذه المثبطات تظهر أيضًا فوائد أداء محتملة عن طريق إعادة توجيه الهيدروجين إلى أحماض دهنية متطايرة. يمثل هذا الاكتشاف آفاقًا مثيرة لمربي الماشية، حيث أن تحسين الأداء يمكن أن يعوض تكلفة دمج إضافات الأعلاف في عملياتهم.

ولضمان الامتثال للوائح السلامة، سيخضع منتج RumenGlas للتقييم من قبل الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية (EFSA) في أوائل عام 2024. وبمجرد الموافقة عليه، سيوفر حلاً سهل المنال وفعالاً للمزارعين، حيث يمكن إدارته بشكل ملائم في شكل حبيبات.

وبالإضافة إلى العمل المبتكر الذي قامت به شركة تيغاسك، أكد خبراء آخرون في المؤتمر على أهمية الحد من انبعاثات غاز الميثان في الزراعة. ومن خلال التقدم في ممارسات التربية ومعالجة العوامل المرتبطة بالعمر، تشير التقديرات إلى أنه يمكن تقليل انبعاثات غاز الميثان المعوي من الماشية بنسبة 25٪ بحلول عام 2050.

ومن الأهمية بمكان أن ندرك أن أي مصدر لانبعاثات غاز الميثان، بغض النظر عن عدد الحيوانات أو مساهمتها في ظاهرة الانحباس الحراري العالمي، يلعب دوراً مهماً في تغير المناخ. ومن خلال تنفيذ استراتيجيات وتقنيات فعالة مثل RumenGlas، يمكن للمزارعين إحداث فرق ملموس في تخفيف الأثر البيئي لعملياتهم، مما يؤدي في النهاية إلى مستقبل أكثر استدامة للزراعة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هي انبعاثات الغازات الدفيئة؟

تشير انبعاثات الغازات الدفيئة (GHG) إلى إطلاق الغازات في الغلاف الجوي للأرض والتي تساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري. تحبس هذه الغازات الحرارة وتتسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ. وتشمل غازات الدفيئة الأولية ثاني أكسيد الكربون (CO2)، والميثان (CH4)، وأكسيد النيتروز (N2O)، والغازات المفلورة.

2. ما أهمية الحد من انبعاثات غاز الميثان في الزراعة؟

الميثان هو أحد غازات الدفيئة القوية التي لديها قدرة أعلى بكثير على الاحتباس الحراري مقارنة بثاني أكسيد الكربون. وفي القطاع الزراعي، تنشأ انبعاثات غاز الميثان في المقام الأول من الماشية، وخاصة الحيوانات المجترة مثل الماشية. يعد الحد من انبعاثات غاز الميثان في الزراعة أمرًا بالغ الأهمية للتخفيف من تغير المناخ وتحقيق الاستدامة في الزراعة.

3. ما هو مشروع "ميث-أباتي"؟

مشروع "Meth-Abate" هو مبادرة بحثية قامت بها شركة Teagasc، وهي هيئة التنمية الزراعية والغذائية الأيرلندية. ويهدف المشروع إلى تطوير تقنيات جاهزة للزراعة وحلول مبتكرة للحد من انبعاثات غاز الميثان الناتجة عن تربية الماشية. وهدفها الأساسي هو تحديد الأساليب الفعالة للتخفيف من الأثر البيئي للزراعة مع الحفاظ على ممارسات الإنتاج المستدامة.

4. ما هو RumenGlas وكيف يعمل؟

RumenGlas هو منتج تم تطويره بواسطة GlasPort Bio في غالواي كجزء من مشروع "Meth-Abate". وهو مثبط للميثان المؤكسد الذي يستخدم بيروكسيد الكالسيوم كمركب نشط. يعمل RumenGlas بمثابة حوض للهيدروجين، حيث يعيد توجيه الهيدروجين إلى أحماض دهنية متطايرة، وبالتالي يقلل من انبعاثات الميثان الناتجة عن تخمير الحيوانات المجترة. يتم إعطاؤه على شكل حبيبات، مما يجعل من السهل على المزارعين دمجه في علف الماشية.

5. ما هي الفوائد المحتملة لاستخدام RumenGlas؟

بالإضافة إلى خصائصه في تقليل غاز الميثان، يُظهر RumenGlas فوائد أداء محتملة للماشية. ومن خلال إعادة توجيه الهيدروجين إلى أحماض دهنية متطايرة، فإنه قد يحسن أداء الحيوانات، مما يساهم في زيادة الإنتاجية. يمكن لهذا التحسن في الأداء أن يعوض تكلفة دمج RumenGlas في العلف، مما يجعله حلاً مجديًا اقتصاديًا للمزارعين.

[اختياري: المصادر - وكالة حماية البيئة (أدخل عنوان URL)، Teagasc (أدخل عنوان URL)]