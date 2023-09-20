ناسا تكتشف جزيئات "حاملة للكربون" في الغلاف الجوي للكوكب الخارجي K2-18 b

أعلنت وكالة ناسا أن البيانات الواردة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي كشفت عن وجود جزيئات "حاملة للكربون" في الغلاف الجوي للكوكب الخارجي K2-18 b. يقع هذا الاكتشاف على بعد حوالي 120 سنة ضوئية في المنطقة الصالحة للسكن للنجم المضيف، ويضيف إلى الملاحظات السابقة التي أجراها تلسكوب هابل الفضائي والتي أشارت إلى وجود غلاف جوي غني بالهيدروجين وسطح مغطى بالمحيط المائي على K2-18 b.

ويدور K2-18 b، الذي اكتشفه تلسكوب كيبلر الفضائي عام 2015، حول نجمه القزم الأحمر المضيف كل 33 يومًا على مسافة حوالي 13 مليون ميل. في حين أن هذه المسافة تساوي تقريبًا ثلث المسافة بين عطارد والشمس في نظامنا الشمسي، فإن حقيقة أن النجوم القزمة الحمراء أصغر حجمًا وأكثر برودة تسمح لـ K2-18 b بالوجود داخل المنطقة الصالحة للسكن حيث يمكن أن يتواجد الماء السائل.

وباعتباره "نبتون صغير"، فإن كتلة K2-18 b أكبر بحوالي 8.6 مرة من كتلة الأرض. هذا النوع من الكواكب الخارجية غير موجود في نظامنا الشمسي، كما أن فهم علماء الفلك لأغلفتها الجوية محدود. ومع ذلك، تعتقد وكالة ناسا أن هذه العوالم "الهيسية"، مثل K2-18 b، توفر بيئات واعدة لوجود الحياة.

تشير الملاحظات الأخيرة التي أجراها تلسكوب ويب إلى وجود غاز الميثان وثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي لكوكب K2-18 b. علاوة على ذلك، فإن ندرة الأمونيا والكشف المحتمل عن كبريتيد ثنائي الميثيل يشيران إلى احتمال وجود محيطات مائية تحت الغلاف الجوي الغني بالهيدروجين للكوكب.

وفي حين أن وفرة هذه الجزيئات كبيرة، إلا أن ناسا تشير إلى أنها لا تضمن قدرة الكوكب على دعم الحياة. يمتلك K2-18 b نصف قطر أكبر من نصف قطر الأرض، وقد يكون محيطه حارًا جدًا أو غير سائل على الإطلاق. سيكون من الضروري إجراء المزيد من الملاحظات حول الكوكب الخارجي لجمع المزيد من البيانات والحصول على فهم أوضح لتكوينه وقابليته للسكن.

لا يستطيع تلسكوب ويب رصد K2-18 b مباشرة بسبب سطوع نجمه المضيف. وبدلا من ذلك، يعتمد علماء الفلك على طريقة العبور، التي من خلالها يلاحظون الخفوت الطفيف لسطوع النجم أثناء مرور الكوكب أمامه. تسمح هذه الطريقة بتحليل الضوء الذي يمر عبر الغلاف الجوي للكوكب الخارجي، مما يوفر نظرة ثاقبة حول تكوينه.

تؤكد وكالة ناسا أن هذا الاكتشاف هو مجرد البداية، حيث أن هناك العديد من عمليات الرصد للكواكب الخارجية المحتملة في المنطقة الصالحة للسكن في المستقبل. وتتوقع الوكالة أن توفر ملاحظات ويب المستقبلية ثروة من المعلومات حول الكواكب الخارجية وإمكاناتها لدعم الحياة.

المصادر: ناسا، جامعة كامبريدج