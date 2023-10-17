تتحدى الاكتشافات الجديدة الفهم التقليدي لجو كوكب الزهرة

في السنوات الأخيرة، عُرف كوكب الزهرة بأجوائه القاسية وغير المضيافة. ومع ذلك، توصل فريقان علميان منفصلان إلى اكتشافات رائدة قد تغير نظرتنا للظواهر الجوية لهذا الكوكب المجاور.

اقترح فريق من علماء الكواكب نظرية مفادها أن الومضات الساطعة التي لوحظت في الغلاف الجوي لكوكب الزهرة يمكن أن تكون ناجمة عن النيازك. وقد أثارت هذه النظرية الفضول حول ما يحدث بالفعل على كوكب الزهرة وتتحدى الاعتقاد التقليدي بأن الومضات مرتبطة بالعواصف الرعدية.

في عام 2021، أثناء تحليق قريب من الجانب الليلي لكوكب الزهرة، اكتشف مسبار باركر الشمسي موجات راديو تُعرف باسم "موجات الصفير". ولوحظ أن هذه الموجات، التي يتغير ترددها بسرعة، تتحرك نحو الأسفل نحو كوكب الزهرة، على عكس ما يمكن توقعه إذا كانت ناجمة عن البرق.

لاحظت عالمة فيزياء الفضاء هارييت جورج وفريقها في جامعة كولورادو بولدر خاصية مثيرة للاهتمام لموجات صفير الزهرة هذه. ويقترحون أن الاضطرابات في المجالات المغناطيسية الضعيفة لكوكب الزهرة، وليس البرق، يمكن أن تكون مسؤولة عن توليد هذه الموجات. مع تحول خطوط المجال المغناطيسي وإعادة الاتصال، يتم إطلاق كميات كبيرة من الطاقة، مما قد يؤدي إلى توليد موجات الصفير المرصودة.

تم ربط عمليات إعادة الاتصال المغناطيسية بظواهر مختلفة في بيئات أخرى، مثل تسريع الرياح الشمسية وإثارة الشفق القطبي على الأرض. تتوافق خصائص عمليات إعادة الاتصال المغناطيسية هذه مع القدرة على إنشاء موجات صفير على كوكب الزهرة، وفقًا للباحثين.

تضيف هذه الاكتشافات تعقيدًا إلى فهمنا لعمليات الغلاف الجوي لكوكب الزهرة. في حين أن فكرة العواصف الرعدية المستمرة على كوكب الزهرة قد تكون موضع تساؤل، فقد تعمق الغموض المحيط بمصدر وطبيعة موجاتها الصافرة. وقد أثار هذا اهتمام علماء الكواكب وعلماء الفلك، الذين يتوقون إلى مواصلة استكشاف هذا الجار السماوي.

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