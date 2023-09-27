اكتشاف النيزك المزدوج في جنوب أفريقيا: كشف أسرار الفضاء

النيازك هي شظايا من الصخور التي سقطت على الأرض من الفضاء، وقد أسرت سحر الإنسان لآلاف السنين. فهي لا تثير الرهبة والأساطير فحسب، بل إنها تحتوي أيضًا على معلومات علمية قيمة حول ولادة نظامنا الشمسي ووجود الحياة العضوية. وفي جنوب أفريقيا، حيث تعتبر النيازك جزءا هاما من التراث الطبيعي، أثار الاكتشاف المزدوج الأخير الإثارة بين العلماء وهواة الجمع على حد سواء.

وفي أواخر عام 2021، تواصل المزارع جيديون لومبارد من مقاطعة كيب الشمالية مع باحثين نيازك في جنوب إفريقيا، للاشتباه في أنه عثر على شظايا نيزك. وإذا ثبتت صحة هذه الاكتشافات، فستكون هذه أول اكتشافات نيزكية في البلاد منذ أكثر من 40 عامًا. وبعد إخضاع الشظايا لاختبارات مختلفة، أكد الباحثون أنها كانت بالفعل نيازك منفصلة عن أحداث مختلفة.

قبلت لجنة التسميات التابعة لجمعية النيازك الاقتراح واعترفت رسميًا بالنيزكين ككيانين متميزين. تم تسميتهم بـ Brierskop و Wolfkop على اسم المعالم القريبة من مواقع اكتشافهم. وبهذا الاكتشاف المزدوج، أصبح لدى جنوب أفريقيا الآن عدد مؤكد من 51 نيزكًا، وهو الأعلى في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

بالمقارنة مع أكثر من 14,000 نيزك تم انتشالها من الصحراء الكبرى، فإن عدد النيازك الموجودة في الجنوب الأفريقي صغير نسبيًا. يمثل هذا فرصة لبرنامج وطني للتوعية والبحث عن النيزك يمكن أن يحقق فوائد كبيرة.

إذًا، ما هو النيزك بالضبط؟ وهي قطعة من الحطام الفضائي الصخري الذي نجت من الاصطدام بالأرض. في حين يتم اكتشاف معظم النيازك عن طريق الصدفة كصخور غير عادية، يتم استرداد بعضها بعد أحداث الكرة النارية النيزكية.

النيازك تأتي في أنواع مختلفة وتنشأ من مصادر مختلفة. ويُعتقد أن معظمها جاء من حزام الكويكبات الواقع بين المريخ والمشتري، وقد تم قذفها إلى مسار الأرض بسبب الاصطدامات السابقة. نسبة صغيرة هي شظايا من القمر والمريخ.

يعد العثور على النيازك أمرًا صعبًا بسبب تدهورها السريع عند تعرضها للأكسجين والماء. ونتيجة لذلك، توجد غالبية النيازك في المناخات القاحلة مثل القارة القطبية الجنوبية والصحراء الكبرى. يعد اكتشاف السيد لومبارد أثناء الأنشطة الزراعية الروتينية أمرًا مهمًا لأنه يضيف إلى المعرفة المتعلقة بالحفاظ على النيازك في بيئات مختلفة.

كشف تحليل النيازك Brierskop و Wolfkop عن اختلافات واضحة. احتوى بريسكوب على كمية أقل من معدن الحديد وتم الحفاظ على الكوندرولات (الجزيئات الموجودة في الصخر) بشكل أفضل، مما يشير إلى تسخين أقل في الكويكب الأم قبل الاصطدام. يشير الصدأ الموجود على حجر Wolfkop إلى سقوط أقدم مقارنةً بـ Brierskop.

النيازك الجنوب أفريقية محمية بموجب قانون التراث، الذي يحظر إتلافها أو إزالتها أو تصديرها أو الاتجار بها دون تصريح. ويجب تخزينها وحفظها بشكل صحيح في المؤسسات المعتمدة مثل المتاحف والجامعات.

ومع اصطدام ما بين 10 إلى 50 نيزكًا بالأرض يوميًا في المتوسط، تلعب التكنولوجيا دورًا حاسمًا في اكتشاف ودراسة هذه الشظايا الكونية. قامت العديد من البلدان بتركيب أنظمة كاميرات لتتبع سقوط النيزك وجمع بيانات قيمة.

يوفر الاكتشاف المزدوج للنيازك في جنوب أفريقيا رؤى جديدة حول التاريخ الجيولوجي لنظامنا الشمسي. ويسلط الضوء على أهمية الحفاظ على هذه البقايا السماوية ودراستها للبحث العلمي والتعليم في المستقبل.

مصادر:

- "الكشف عن أسرار نيزك "كاميرا داش كام" الذي هز روسيا" (مقالة المصدر)

– قانون التراث الجنوب أفريقي رقم 25 لسنة 1999