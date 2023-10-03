أحدث اكتشافات النيزك في جنوب إفريقيا: Brierskop و Wolfkop

لطالما أسرت النيازك اهتمام الإنسان بسقوطها الناري من الفضاء ودورها في فهم أصول نظامنا الشمسي. وفي جنوب أفريقيا، تعتبر النيازك جزءاً حيوياً من التراث الطبيعي للبلاد. في الآونة الأخيرة، تم اكتشاف اثنين من النيازك المهمة في مقاطعة كيب الشمالية، وهو أول اكتشاف من نوعه في جنوب أفريقيا منذ أكثر من أربعة عقود.

وتواصل جدعون لومبارد، وهو مزارع في المنطقة، مع الباحثين في أواخر عام 2021 للاشتباه في العثور على شظايا نيزك. وبعد إخضاع الشظايا لاختبارات صارمة، أكد العلماء أن الشظايا ليست ذات صلة وأنها نشأت من أحداث نيزكية مختلفة. قبلت لجنة التسميات بجمعية النيازك الاقتراح ووافقت على تسمية النيزكين برييرسكوب وولفكوب.

ومع هذه الاكتشافات، يصل الآن عدد النيازك المؤكدة في جنوب أفريقيا إلى 51، وهو الأعلى في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا. ومع ذلك، بالمقارنة مع آلاف النيازك المستخرجة من الصحراء الكبرى، فإن عدد النيازك الموجودة في الجنوب الأفريقي لا يزال صغيرا نسبيا. وهذا يسلط الضوء على إمكانية قيام برنامج وطني للتوعية والبحث عن النيزك في جنوب إفريقيا بتحقيق فوائد كبيرة.

النيازك هي قطع من الحطام الصخري من الفضاء والتي نجت من الاصطدام بالأرض. يمكن اكتشافها من خلال مواجهات صدفة أثناء المشي أو استرجاعها بعد أحداث الكرة النارية النيزكية. يُعتقد أن غالبية النيازك تأتي من حزام الكويكبات الواقع بين مداري المريخ والمشتري، والتي نشأت من تصادمات سابقة بين الكويكبات. بل إن بعض النيازك تكون عبارة عن شظايا انطلقت من القمر أو المريخ بسبب اصطدامات عملاقة.

يعد العثور على النيازك أمرًا صعبًا، خاصة وأن تركيبتها يمكن أن تتدهور عند تعرضها للأكسجين والماء. يتم الحفاظ على النيازك من خلال المناخات القاحلة، مما يفسر سبب وجود معظمها في القارة القطبية الجنوبية والصحراء الكبرى. وفي الاكتشافات الأخيرة، عثر جيديون لومبارد على نيزك برييرسكوب في سبتمبر 2018 ونيزك وولفكوب على بعد كيلومتر واحد في أغسطس 1. وكشف التحليل عن اختلافات واضحة بين النيزكين، مما يشير إلى أنهما نشأا من سقوطين منفصلين.

وقد صنفت جنوب أفريقيا النيازك ضمن عناصر التراث الوطني، التي يحميها قانون التراث في جنوب أفريقيا. يجب تخزين هذه النيازك وحفظها بشكل صحيح في المؤسسات المعتمدة للبحث المستقبلي. الاكتشافات الجديدة، Brierskop وWolfkop، مخزنة الآن في جامعة Witwatersrand.

ساهم التقدم التكنولوجي، مثل شبكات الكاميرات والمبادرات العلمية للمواطنين، في زيادة اكتشاف النيازك في جميع أنحاء العالم. وفي جنوب أفريقيا، أدت الاكتشافات الأخيرة إلى ارتفاع مخزون البلاد من النيازك إلى أكثر من 50، مع الاعتقاد بأن هناك المزيد في انتظار العثور عليها.

المصدر: المحادثة، روجر لورانس جيبسون، جامعة ويتواترسراند.