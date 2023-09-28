الاكتشاف الأخير لاثنين من النيزك في جنوب أفريقيا

النيازك، وهي شظايا الصخور التي سقطت من الفضاء إلى الأرض، كانت منذ فترة طويلة مصدرا للفتنة للناس في جميع أنحاء العالم. أنها توفر رؤى قيمة حول أصول نظامنا الشمسي ووجود الحياة العضوية. تتمتع جنوب أفريقيا، على وجه الخصوص، بتاريخ غني من اكتشافات النيازك.

في أواخر عام 2021، توصل المزارع جدعون لومبارد في مقاطعة كيب الشمالية بجنوب إفريقيا، إلى اكتشاف استثنائي. كان يشتبه في أنه اكتشف شظايا نيزك وتواصل مع الباحثين للتأكيد. وبعد إخضاع الشظايا لاختبارات مختلفة، تم تحديد أنها نيازك بالفعل. تم العثور على الشظيتين، المسميتين بريرسكوب وولفكوب، على بعد كيلومتر واحد فقط ولكنهما غير مرتبطين، مما يشير إلى أنهما جاءا من أحداث نيزكية مختلفة.

يعد اكتشاف هذه النيازك أمرًا مهمًا لأنه يمثل أول اكتشافات نيزكية في جنوب إفريقيا منذ أكثر من 40 عامًا. ومع هذه الإضافات الجديدة، أصبح لدى جنوب أفريقيا الآن إجمالي 51 نيزكًا مؤكدًا، وهو أعلى رقم في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

تصنف النيازك على أنها قطع من الحطام الفضائي الصخري الذي ينجو من الاصطدام بالأرض. يتم اكتشافها عادة من قبل الأفراد الذين يصادفون صخورًا غير عادية أثناء المشي. يتم تصنيف حوالي 2٪ فقط من النيازك على أنها "سقوط" لأنه يتم استرجاعها بعد مشاهدتها خلال أحداث الكرة النارية النيزكية.

العثور على النيازك ليس بالمهمة السهلة، والحفاظ على هذه الصخور أمر بالغ الأهمية. تم العثور على ما يقرب من 80% من جميع النيازك في المناخات القاحلة مثل القارة القطبية الجنوبية والصحراء الكبرى، حيث يتم الحفاظ عليها بسبب نقص الرطوبة.

يسلط الاكتشاف الأخير لنيزكي Brierskop و Wolfkop الضوء على أهمية برامج التثقيف والتوعية المتعلقة بالنيازك في جنوب إفريقيا. ومن خلال التركيز بشكل أقوى على جهود البحث، تتمتع البلاد بالقدرة على الكشف عن عينات نيزكية أكثر قيمة.

يصنف قانون التراث في جنوب إفريقيا النيازك ضمن عناصر التراث الوطني التي تتطلب تصاريح لإزالتها أو تصديرها أو التجارة فيها. ويجب تخزينها وحفظها بشكل صحيح في المؤسسات المعتمدة مثل المتاحف والجامعات للبحث المستقبلي. يتم الآن تخزين نيزك Brierskop و Wolfkop في جامعة Witwatersrand.

ومع استمرار تقدم التكنولوجيا، من المتوقع أن يساهم المزيد من البلدان في جمع ودراسة النيازك. تحتوي هذه الشظايا السماوية على معلومات قيمة حول تكوين نظامنا الشمسي ووجود حياة خارج الأرض.

مصادر:

- المحادثة: https://theconversation.com/two-new-meteorites-discovered-in-south-africa-168726