مزارع من جنوب أفريقيا يكتشف شظايا نيزك نادرة

حقق مزارع من جنوب إفريقيا اكتشافًا استثنائيًا، حيث كشف عن شظيتين منفصلتين من النيزك على ممتلكاته في مقاطعة كيب الشمالية. يمثل هذا أول اكتشافات نيزكية في جنوب إفريقيا منذ أكثر من 40 عامًا، ويصل إجمالي عدد النيزك المؤكد في البلاد إلى 51. وقد تم تسمية الشظايا رسميًا باسم Brierskop وWolfkop على اسم المعالم القريبة.

النيازك هي شظايا من الصخور التي نجت من رحلتها عبر الغلاف الجوي للأرض بعد طردها من الفضاء. إنها توفر للعلماء رؤى قيمة حول تكوين نظامنا الشمسي والحياة العضوية التي يحتوي عليها. تعتبر النيازك جزءًا حيويًا من التراث الطبيعي وتسعى إليها المتاحف وجامعو التحف في جميع أنحاء العالم.

يعد العثور على النيازك مهمة صعبة، حيث يتم اكتشافها عادةً عن طريق الصدفة أو بعد مشاهدتها خلال أحداث الكرة النارية النيزكية. وتنشأ غالبية النيازك من حزام الكويكبات الواقع بين المريخ والمشتري، مع نسبة قليلة تأتي من القمر والمريخ. تعد القارة القطبية الجنوبية والصحراء الكبرى مواقع مثالية للعثور على النيازك بسبب مناخها القاحل الذي يساعد في الحفاظ عليها.

وفي جنوب أفريقيا، تُصنف النيازك ضمن عناصر التراث الوطني ويحميها القانون. ويجب تخزينها وحفظها بشكل صحيح في المؤسسات المعتمدة للبحث المستقبلي. تسلط الاكتشافات الأخيرة التي قام بها المزارع الجنوب أفريقي الضوء على إمكانية اكتشاف المزيد من النيزك في البلاد.

إن التقدم التكنولوجي، مثل شبكات الكاميرات التي تسجل مسارات الكرات النارية النيزكية، جعل من السهل تحديد مواقع سقوط النيازك. كما ساهمت المبادرات العلمية للمواطنين التي تتضمن عمليات بحث أرضية تطوعية في اكتشاف النيازك. ومع سقوط ما يتراوح بين 10 إلى 50 نيزكًا على سطح الأرض كل يوم، فمن المحتمل أن يكون هناك المزيد من النيازك في انتظار العثور عليها.

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التعاريف:

– النيزك: قطعة من الحطام الفضائي الصخري الذي نجت من الاصطدام بالأرض.

– الكوندريت: أقدم الصخور في النظام الشمسي، ويعود تاريخها إلى 4.567 مليار سنة.

– قانون التراث: قانون يصنف بعض العناصر ضمن التراث الوطني ويحميها من التلف أو الإزالة أو التصدير أو التجارة دون الحصول على التراخيص المناسبة.

– علم المواطن: إشراك المتطوعين في البحث العلمي وجمع البيانات.

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