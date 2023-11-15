حدث سماوي مذهل: تأكيد مرور نيزك فوق وندسور

أثار عرض ساحر للضوء الرؤوس في وندسور ليلة الثلاثاء، وجذب انتباه مراقبي السماء والباحثين على حد سواء. وبعد تحليل شامل، أكد الخبراء في جامعة ويسترن الآن أن الظاهرة المبهرة كانت بالفعل نيزكًا انطلق عبر سماء جنوب غرب أونتاريو وميشيغان. لقد ألقى هذا الحدث السماوي الرائع ضوءًا جديدًا على أسرار كوننا.

وباستخدام البيانات التي جمعتها شبكة تتبع النيازك الرائعة بالجامعة، قرر العلماء أن النيزك ظهر لأول مرة فوق بحيرة هورون قبل أن يصل إلى هبوطه النهائي بالقرب من جيلفورد بولاية ميشيغان. يتحرك بسرعة مذهلة تبلغ حوالي 25 كيلومترًا في الثانية، ووصل النيزك إلى ارتفاع 39 كيلومترًا. وفقا للبروفيسور بيتر براون، العضو الموقر في مجموعة فيزياء النيزك الغربية، أظهر النيزك مدار كويكب قياسي، مما يشير إلى أصله من كويكب.

ومن الضروري أن نفهم الفرق في المصطلحات عند مناقشة مثل هذه الأحداث السماوية. يشير النيزك إلى جسيم صلب يدور حول الشمس. عندما يدخل نيزك الغلاف الجوي للأرض، فإنه يتحول إلى نيزك - وهذا بالضبط ما حدث في تلك الليلة الآسرة من ليلة الثلاثاء. في حالات نادرة، إذا نجت شظايا النيزك من الرحلة عبر الغلاف الجوي ووصلت إلى الأرض، يتم تصنيفها على أنها نيازك.

يعتمد البحث الرائد الذي أجرته جامعة ويسترن على مجموعة من الكاميرات الآلية المتمركزة بشكل استراتيجي في جميع أنحاء جنوب غرب أونتاريو وكيبيك. تلتقط هذه الكاميرات الصور عند اكتشاف نيزك، مما يسمح بالتعرف الدقيق على الأحداث السماوية المهمة، مثل النيزك الأخير فوق وندسور.

ويتوقع البروفيسور براون أن حجم النيزك يتراوح بين حجم كرة البيسبول وكرة السلة، مما يؤكد على الحجم المذهل لهذا الزائر من خارج الأرض. علاوة على ذلك، فإن قربه من الشمس، وحتى المغامرة داخل مدار كوكب الزهرة، يضيف تطورًا مثيرًا للاهتمام لهذه الحكاية الآسرة.

وبينما نتعجب من المشاهد التي يكشف عنها الكون، نتوقع وصول وابل الشهب ليونيد، والذي من المتوقع أن يصل إلى ذروته خلال ساعات الفجر يومي الجمعة والسبت. ومن المتوقع أن ينتج عن هذا المشهد السماوي عرضًا مذهلاً لحوالي 15 نيزكًا في الساعة في مواقع السماء المظلمة.

وتحسبًا لهذا الحدث الكبير، تنظم حديقة بوينت بيلي الوطنية ليلة خاصة ذات سماء مظلمة يوم السبت، لتمديد ساعات عملها حتى منتصف الليل. ستتاح للزوار فرصة لا مثيل لها لمراقبة عجائب سماء الليل بكل مجدها. استعد لتنبهر بجمال الكون المذهل بينما تشاهد الرقصة المذهلة لدش نيزك ليونيد.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما الفرق بين النيزك والنيزك والنيزك؟

- النيزك يشير إلى جسيم صلب يدور حول الشمس.

– عندما يدخل نيزك الغلاف الجوي للأرض، فإنه يتحول إلى نيزك، مما يخلق عرضًا مذهلاً للضوء.

– النيازك هي شظايا من النيازك التي تنجو من الرحلة عبر الغلاف الجوي للأرض وتصل إلى الأرض.

كيف تعرف الباحثون في جامعة ويسترن على النيزك الذي مر فوق وندسور؟

يستخدم الباحثون في جامعة ويسترن شبكة من الكاميرات الآلية المنتشرة في جميع أنحاء جنوب غرب أونتاريو وكيبيك. تلتقط هذه الكاميرات الصور تلقائيًا عند اكتشاف نيزك، مما يتيح التعرف الدقيق على الأحداث السماوية المهمة مثل النيزك الذي مر فوق وندسور.

ما هو الدش النيزكي ليونيد، ومتى من المتوقع أن يصل إلى ذروته؟

دش النيزك ليونيد هو حدث سماوي سنوي يحدث بين 6 و 30 نوفمبر. ومن المتوقع أن يصل إلى ذروته خلال ساعات الفجر يومي الجمعة والسبت، حيث يقدم عرضًا مذهلًا لحوالي 15 نيزكًا في الساعة في مواقع السماء المظلمة.

-Sources-

- الجامعة الغربية: [www.uwo.ca](https://www.uwo.ca/)

- منتزه بوينت بيلي الوطني: [www.pc.gc.ca](https://www.pc.gc.ca/en/pn-np/on/pelee)