"استعارات الإخصاب: تأثير المساواة بين الجنسين"

كشفت دراسة جديدة أجراها عالم الاجتماع رينيه ألمينج من جامعة ييل أن الاستعارات التقليدية للتخصيب البشري، والتي تصور التنافس بين خلايا الحيوانات المنوية والبويضة السلبية، لا تزال مستمرة على الرغم من وجهات النظر المتطورة حول الجنس والجنس والجنس. تكشف الدراسة، المستندة إلى مقابلات مع عينة متنوعة مكونة من 47 فردًا، عن انتشار استعارة أكثر مساواة بين الجنسين تصف الحيوانات المنوية والبويضة كنصفين متساويين.

الاستعارات هي أدوات لغوية قوية تعكس وتشكل فهمنا الجماعي لأجسادنا، وأنفسنا، والمجتمع. من خلال دراسة هذه الاستعارات البيولوجية، يمكننا الحصول على نظرة ثاقبة للمعتقدات والأفعال التي تقوم عليها. يعتمد بحث ألملينغ، الذي نُشر في مجلة النوع الاجتماعي والمجتمع، على بحث نشرته عالمة الأنثروبولوجيا إميلي مارتن عام 1991، يسلط الضوء على كيفية تأثير المعتقدات الثقافية للذكورة والأنوثة على الروايات العلمية المحيطة بالتخصيب.

في العقود الثلاثة الماضية، كان هناك تحدي متزايد لافتراض المثلية الجنسية والتصنيف الثنائي للأجسام على أنها إما ذكر أو أنثى. ابتعد العلماء أيضًا عن تصوير الحيوانات المنوية على أنها نشطة والبويضات على أنها سلبية، وبدلاً من ذلك دمجوا أوصاف الحيوانات المنوية المتحركة بلا هدف والبويضات التي تنبعث منها إشارات كيميائية. سعت دراسة ألملينغ إلى تحديد ما إذا كان تغيير المعتقدات حول الجنس والجنس مرتبطًا باستعارات مختلفة للتخصيب.

استطلعت الدراسة أفرادًا من عامة الناس، يمثلون مختلف الخلفيات التعليمية والمهن والجنسيات والخلفيات العرقية والإثنية. وكشفت النتائج أن غالبية الرجال (30 من 33) وثلثي النساء (9 من 14) ما زالوا يستخدمون الاستعارة التقليدية للحيوانات المنوية النشطة والبويضة السلبية. وصف هؤلاء الأفراد الحيوانات المنوية وهي تتنافس في سباق أو قتال قبل أن يخترق أحدها البويضة منتصرًا.

ومع ذلك، فإن ما يقرب من ثلث الرجال (12 من 33) وثلثي النساء (10 من 14) اعتنقوا استعارة مختلفة تكون فيها الحيوانات المنوية والبويضة جزأين متساويين يجتمعان معًا لتكوين الكل. وعلى عكس الاستعارة التقليدية، لم يتم تضمين أي منافسة أو اختراق في هذه النسخة الأكثر مساواة. واعتبرت كلتا الخليتين ضروريتين، ولم تكن أي منهما كافية في حد ذاتها.

ومن المهم أن نلاحظ أن أيا من المستجيبات لم يصف البويضة بأنها العامل النشط للحمل. يؤكد ألمينج على أن فهم الأنماط في كيفية استخدام الناس لهذه الاستعارات يوفر نظرة ثاقبة لكيفية تشكيل المعتقدات الاجتماعية لتصورنا للعمليات البيولوجية.

إن استخدام الاستعارات يمتد إلى ما هو أبعد من البحث العلمي؛ فهو يؤثر على المحادثات بين الأطباء والمرضى، وإعداد التقارير عن التقنيات الإنجابية من قبل الصحفيين، ووضع السياسات من قبل المشرعين، والحياة اليومية للأفراد. إن الاستعارات التي نستخدمها في مناقشة علم الأحياء لديها القدرة على تشكيل أفكارنا والتأثير على المجتمع إلى حد كبير.

مصادر:

– مجلة النوع الاجتماعي والمجتمع – قسم علم الاجتماع بجامعة ييل

- "علم أمراض النساء: العلم المفقود للصحة الإنجابية للرجال" بقلم رينيه ألمينج