أصبح تصميم المواد الأولية الخلوية أمرًا سهلاً باستخدام تقنية جديدة

طور باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومعهد العلوم والتكنولوجيا في النمسا تقنية جديدة لتصميم المواد الخلوية ذات الخصائص الميكانيكية الفريدة بسرعة وسهولة. هذه المواد الخارقة، وهي مواد مصممة صناعيًا بخصائص غير موجودة في الطبيعة، لديها القدرة على إحداث ثورة في الصناعات المختلفة، من الفضاء إلى الطب الحيوي.

تقليديا، ناضل المهندسون لتصميم المواد الخلوية بسبب العدد الهائل من الترتيبات والهياكل الممكنة. ومع ذلك، فإن التقنية الحسابية الجديدة التي طورها الباحثون تبسط العملية. ويستخدم التمثيل القائم على الرسم البياني، مما يسمح للمهندسين بتصميم وتجربة المواد الوصفية المعقدة في واجهة سهلة الاستخدام.

الإنجاز الرئيسي لهذه التقنية هو القدرة على تمثيل جميع الأشكال والهياكل المختلفة التي يهتم المهندسون باستكشافها. وباستخدام الأشكال ذات الأبعاد المنخفضة، مثل الخطوط والأسطح المسطحة، كوحدات بناء، ابتكر الباحثون طريقة موحدة لوصف جميع الأشكال في تمثيل واحد. وهذا يلغي الحاجة إلى اختيار مساحة فرعية محددة ويسمح باستكشاف أكثر شمولاً لتصميمات المواد الوصفية المحتملة.

تتضمن العملية بناء هيكل عظمي من مادة خارقة باستخدام القمم والحواف، ثم تطبيق وظائف لتحديد سمك الهيكل وخصائصه. كما يمكّن النظام المصممين من الجمع بين الأشكال المختلفة وتجربة مجموعات جديدة لم يتم استكشافها من قبل.

ومن خلال الواجهة سهلة الاستخدام، يمكن للمهندسين معاينة الهيكل في أي مرحلة من عملية التصميم والتنبؤ بخصائص معينة، مثل الصلابة، بشكل مباشر. يقوم النظام أيضًا بإخراج تمثيل قائم على الرسم البياني، مما يوفر سجلاً واضحًا لكل عملية تم إجراؤها للوصول إلى الهيكل النهائي.

توفر هذه التقنية الجديدة أداة قوية للمهندسين لتصميم المواد الخلوية بسرعة وكفاءة مع الخصائص المطلوبة. ولديها القدرة على تسريع الابتكار في مختلف الصناعات وفتح إمكانيات جديدة للمواد خفيفة الوزن وقوية ومتوافقة حيويا.

مصادر:

- معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

– معهد العلوم والتكنولوجيا النمسا