تأثير المركبات الفضائية على الغلاف الجوي العلوي للأرض يكشفه العلماء

اكتشف العلماء أن الحطام الناتج عن الصواريخ والمركبات الفضائية المتبقية في الغلاف الجوي العلوي للأرض يمكن أن يكون له تأثير دائم على المناخ. كشفت دراسة حديثة نشرت في دورية وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم عن وجود كميات كبيرة من الألومنيوم والمعادن الغريبة في طبقة الستراتوسفير للأرض. وتمكن فريق الباحثين من التعرف على هذه المعادن النادرة على أنها ناجمة عن احتراق المركبات الفضائية أثناء إعادة الدخول. يثير هذا الاكتشاف مخاوف بشأن كيفية تأثير صناعة الفضاء المزدهرة على الغلاف الجوي العلوي للأرض.

وتضمنت الدراسة تشغيل طائرة بحثية خاصة مزودة بأداة حساسة لتجميع الهباء الجوي في الغلاف الجوي. وأشارت البيانات المجمعة إلى أن أكثر من 20 عنصرا، بما في ذلك الليثيوم والألومنيوم والنحاس والرصاص، كانت موجودة بنسب تطابق تلك المستخدمة في المركبات الفضائية. تم العثور على هذه المعادن في حوالي 10% من جزيئات حمض الكبريتيك، والتي تعتبر ضرورية لحماية طبقة الأوزون وعزلها.

ويساهم العدد المتزايد من عمليات إطلاق الصواريخ في تراكم هذه الجزيئات المعدنية في طبقة الستراتوسفير. وفي عام 2022، تم إطلاق 180 صاروخًا وهو رقم قياسي، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد مع استمرار صناعة الفضاء في إطلاق المزيد من الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية. وشدد الباحثون على ضرورة فهم تأثير رحلات الفضاء البشرية على كوكب الأرض، وخاصة على طبقة الأوزون، التي تلعب دورا حاسما في امتصاص الإشعاع الضار من الشمس.

تسلط نتائج الدراسة الضوء على الحاجة الملحة لدراسة وفهم التغيرات التي تحدث في الغلاف الجوي للأرض. قد يكون تأثير الاحتلال البشري والأنشطة الفضائية أكثر أهمية مما كان متصوراً في السابق. من الضروري إعطاء الأولوية للبحث على كوكبنا لفهم العواقب المحتملة لاستكشاف الفضاء والتخفيف منها بشكل أفضل.

المصدر: وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم (دراسة)