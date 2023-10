تأثير الحطام الفضائي على الغلاف الجوي للأرض

By

كشفت دراسة جديدة نشرت في دورية Proceedings of the National Academy of Sciences أن الحطام الفضائي، الذي يتكون من أجزاء متبقية من الصواريخ والمركبات الفضائية، له تأثير محتمل دائم على مناخ الأرض. أجرى العلماء مهمة بحثية باستخدام أداة حساسة ملحقة بطائرة بحثية خاصة لتحليل الغلاف الجوي، وعثروا على كميات كبيرة من الألومنيوم والمعادن الغريبة في طبقة الستراتوسفير للأرض.

وتمكن الباحثون من مطابقة هذه المعادن النادرة مع تلك المستخدمة في الصواريخ والأقمار الصناعية، مما يشير إلى أن المعدن المتبخر من المحتمل أن يكون نشأ من احتراق المركبات الفضائية عند عودتها عبر الغلاف الجوي. ويسلط البروفيسور دانييل تشيكزو، المؤلف المشارك في الدراسة، الضوء على أهمية العثور على هذه المادة التي صنعها الإنسان في المنطقة التي يفترض أنها نقية من الغلاف الجوي. ويؤكد على ضرورة إجراء فحص دقيق لأي تغيرات تحدث في طبقة الستراتوسفير، وهي منطقة مستقرة في الغلاف الجوي.

وتهدف الدراسة إلى معالجة الشكوك التي طال أمدها بأن الغلاف الجوي العلوي للأرض يتأثر بصناعة الفضاء المتنامية. ومع ذلك، فإن دراسة هذه المنطقة، التي تمتد حتى 51 كيلومترًا فوق السطح، تمثل تحديًا كبيرًا. ولإجراء تحقيقاتهم، استخدم العلماء طائرة ناسا WB-57 لأخذ عينات من الغلاف الجوي على ارتفاع 19 كيلومترًا فوق سطح الأرض في ألاسكا.

وكشف تحليل العينات أن المعادن كانت موجودة في حوالي 10% من جزيئات حمض الكبريتيك، والتي تشكل غالبية الجزيئات الموجودة في طبقة الستراتوسفير وتساهم في حماية طبقة الأوزون وتخزينها مؤقتًا. علاوة على ذلك، اكتشف الباحثون أكثر من 20 عنصرًا بنسب تتفق مع تلك المستخدمة في المركبات الفضائية. ومن الجدير بالذكر أنه تم العثور على معادن مثل الليثيوم والألومنيوم والنحاس والرصاص الناتجة عن عودة المركبة الفضائية بكميات أكبر بكثير من المعادن الموجودة في الغبار الكوني الطبيعي.

وتأتي هذه الدراسة في وقت تشهد فيه صناعة الفضاء نموا غير مسبوق، مع إطلاق 180 صاروخا في عام 2022، وهو رقم قياسي، مقارنة بـ 136 صاروخا في عام 2021. ومع إطلاق المزيد من الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية إلى مدار الأرض وخارجه، فإن كمية الحطام التي تدخل ومن المتوقع أن تزداد الأجواء. وتساهم عودة الصواريخ والأقمار الصناعية، وكذلك سقوط الأقمار الصناعية عبر الغلاف الجوي، في وجود جزيئات الهباء الجوي هذه في طبقة الستراتوسفير.

تلعب طبقة الستراتوسفير دورًا حيويًا في النظام المناخي للأرض. فهي موطن لطبقة الأوزون، التي تمتص جزءاً من إشعاع الشمس، وتمنعه ​​من الوصول إلى سطح الكوكب. تعتبر طبقة الأوزون ضرورية لحماية جميع الكائنات الحية على الأرض، وبدونها، من المحتمل أن تكون الحياة كما نعرفها مستحيلة.

يسلط هذا البحث الضوء على التأثير الكبير الذي قد يحدثه الاحتلال البشري ورحلات الفضاء على كوكبنا. ويؤكد على الحاجة الملحة لفهم دراسة الأرض وتحديد أولوياتها من أجل التخفيف من أي عواقب محتملة ناتجة عن أنشطة صناعة الفضاء.

مصادر:

وقائع الاكاديمية الوطنية للعلوم