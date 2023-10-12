يقوم الباحثون بتطوير أغشية مضادة للبكتيريا باستخدام الأطر المعدنية العضوية

قام فريق من الباحثين بتطوير وتوصيف أغشية مضادة للبكتيريا باستخدام أطر معدنية عضوية (MOFs) مدمجة في طبقة رقيقة. الأطر العضوية المعدنية عبارة عن مجمعات معدنية عالية المسامية ولها نطاق واسع من التطبيقات، بما في ذلك توصيل الأدوية وتنظيف البيئة. ومع ذلك، فإن فهم كيفية عمل الأطر العضوية المعدنية عند دمجها في البوليمرات لا يزال يمثل تحديًا.

استخدم الباحثون تقنية جديدة تسمى المجهر الإلكتروني لمسح شعاع الأيونات المبردة (FIB-SEM) لدراسة التفاعل بين الأطر العضوية المعدنية والبوليمرات داخل الأغشية. تعمل هذه التقنية على زيادة ثبات مركبات MOF وتوفر رؤية تفصيلية للجزيئات.

تم إنشاء ثلاثة أغشية مختلفة، يحتوي كل منها على إطار عضوي عضوي مختلف: CPO-27-Ni، أو CuBTTri، أو كليهما. ووجد الباحثون أن المجمعات المعدنية موزعة بالتساوي في جميع أنحاء الأغشية ولم تتداخل. ووجدوا أيضًا أن الأغشية لها محفزات واستجابات مختلفة عندما يتعلق الأمر بإطلاق أكسيد النيتريك (NO)، وهو جزيء له خصائص مضادة للبكتيريا.

أطلق CPO-27-Ni أكسيد النيتروجين بسرعة استجابةً للرطوبة، بينما عمل CuBTTri كمحفز وأنتج إطلاقًا مستدامًا لأكسيد النيتروجين عند تعرضه لمصدر طبيعي لأكسيد النيتروجين في جسم الإنسان. عندما تم الجمع بين كل من الأطر العضوية المعدنية، حققت الأغشية نظام تسليم سريع ومستدام لأكسيد النيتروجين.

ويعتقد الباحثون أن نظام التوصيل ثنائي المرحلتين هذا يمكن أن يكون مفيدًا في الأجهزة الطبية، حيث يوفر تأثيرات فورية مضادة للبكتيريا ومنعًا طويل الأمد للتلوث الميكروبي. تساهم نتائج هذه الدراسة في فهم أفضل للإطارات المعدنية العضوية وتطبيقاتها المحتملة في مختلف المجالات.

المصدر: إيتلينغر آر، فورنهولت إس إم، روتش إم سي، وآخرون. أغشية مصفوفة مختلطة ذات إطار معدني عضوي مختلط: نظرة ثاقبة على التوصيل المتزامن للرطوبة والتحفيز لأكسيد النيتريك باستخدام المجهر الإلكتروني المسح بالتبريد. واجهات تطبيقات ACS. 2023:acsami.3c11283.

التعاريف:

الأطر المعدنية العضوية (MOFs): مجمعات معدنية عالية المسامية

البوليمرات: جزيئات كبيرة تتكون من وحدات فرعية متكررة

المجهر الإلكتروني لمسح شعاع الأيونات المبردة (FIB-SEM): تقنية تستخدم علم التبريد لزيادة ثبات مركبات MOF وتوفر تصويرًا تفصيليًا

أكسيد النيتريك (NO): جزيء ذو خصائص مضادة للجراثيم يمكن أن يكون له تطبيقات طبية حيوية

المصادر: المواد والواجهات التطبيقية لـ ACS