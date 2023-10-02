حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

تنقية العناصر الأرضية النادرة أصبحت صديقة للبيئة باستخدام الميكروبات المحبة للمعادن

Byروبرت أندرو

أكتوبر 2، 2023
تنقية العناصر الأرضية النادرة أصبحت صديقة للبيئة باستخدام الميكروبات المحبة للمعادن

اكتشف العلماء في جامعة كورنيل بديلاً أكثر مراعاة للبيئة لتنقية العناصر الأرضية النادرة (REEs) باستخدام بكتيريا محبة للمعادن تسمى Shewanella oneidensis. تعتبر العناصر الأرضية النادرة عناصر حاسمة تستخدم في مختلف التقنيات الحديثة بما في ذلك السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والهواتف الذكية.

تتضمن الطرق الحالية لتنقية العناصر الأرضية النادرة استخدام المذيبات العضوية والمواد الكيميائية القاسية، وهي مكلفة ومضرة بالبيئة. في بحثهم، الذي نُشر في مجلة Scientific Reports، قام فريق جامعة كورنيل بوصف جينوم S. oneidensis ووجد أن الميكروب لديه انجذاب إلى العناصر الأرضية النادرة، مما يجعله مرشحًا مثاليًا لعملية تنقية أكثر صداقة للبيئة.

من خلال الامتزاز أو التشبث بشكل انتقائي بالعناصر الأرضية النادرة، وخاصة اليوروبيوم، يمكن لـ S. oneidensis أن تحل محل استخدام المذيبات الحمضية والمواد الكيميائية القاسية في معالجة العناصر الأرضية النادرة. وهذا من شأنه أن يقلل بشكل كبير من التأثير البيئي وتكلفة تنقية العناصر الأرضية النادرة.

يسمح توصيف الجينوم لـ S. oneidensis للعلماء بتعديل تفضيلها للكيانات الأرضية النادرة، مما قد يؤدي إلى تحسين قدراتها على الامتصاص الحيوي لمعادن معينة. يفتح هذا الإنجاز إمكانيات جديدة لاستخدام الميكروبات في تنقية العناصر الأرضية النادرة، مما يوفر بديلاً أكثر خضرة واستدامة للطرق التقليدية.

يسلط البحث الذي أجراه علماء جامعة كورنيل الضوء على إمكانية استخدام البكتيريا المحبة للمعادن لتنقية العناصر الأرضية النادرة ويمهد الطريق لمزيد من الاستكشاف والتطوير في هذا المجال.

المصدر
– التقارير العلمية (2023). دوى: 10.1038/s41598-023-42742-6

By روبرت أندرو

منشور له صلة

علوم

تكشف دراسات الليزر والأشعة السينية فائقة السرعة عن الاقتران بين الديناميكيات الإلكترونية والنووية في الجزيئات

أكتوبر 3، 2023 روبرت أندرو
علوم

عندما تجتمع القارة العظمى التالية معًا، سيكون الأمر سيئًا بالنسبة للثدييات

أكتوبر 3، 2023 روبرت أندرو
علوم

توصلت الدراسة إلى أن تبريد عطارد يؤدي إلى نشاط تكتوني حديث

أكتوبر 3، 2023 غابرييل بوتا

فاتك

علوم

تكشف دراسات الليزر والأشعة السينية فائقة السرعة عن الاقتران بين الديناميكيات الإلكترونية والنووية في الجزيئات

أكتوبر 3، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

عندما تجتمع القارة العظمى التالية معًا، سيكون الأمر سيئًا بالنسبة للثدييات

أكتوبر 3، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

توصلت الدراسة إلى أن تبريد عطارد يؤدي إلى نشاط تكتوني حديث

أكتوبر 3، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
علوم

شيطان الغبار رصدته مركبة المثابرة على المريخ

أكتوبر 3، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات