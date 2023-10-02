تنقية العناصر الأرضية النادرة أصبحت صديقة للبيئة باستخدام الميكروبات المحبة للمعادن

اكتشف العلماء في جامعة كورنيل بديلاً أكثر مراعاة للبيئة لتنقية العناصر الأرضية النادرة (REEs) باستخدام بكتيريا محبة للمعادن تسمى Shewanella oneidensis. تعتبر العناصر الأرضية النادرة عناصر حاسمة تستخدم في مختلف التقنيات الحديثة بما في ذلك السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والهواتف الذكية.

تتضمن الطرق الحالية لتنقية العناصر الأرضية النادرة استخدام المذيبات العضوية والمواد الكيميائية القاسية، وهي مكلفة ومضرة بالبيئة. في بحثهم، الذي نُشر في مجلة Scientific Reports، قام فريق جامعة كورنيل بوصف جينوم S. oneidensis ووجد أن الميكروب لديه انجذاب إلى العناصر الأرضية النادرة، مما يجعله مرشحًا مثاليًا لعملية تنقية أكثر صداقة للبيئة.

من خلال الامتزاز أو التشبث بشكل انتقائي بالعناصر الأرضية النادرة، وخاصة اليوروبيوم، يمكن لـ S. oneidensis أن تحل محل استخدام المذيبات الحمضية والمواد الكيميائية القاسية في معالجة العناصر الأرضية النادرة. وهذا من شأنه أن يقلل بشكل كبير من التأثير البيئي وتكلفة تنقية العناصر الأرضية النادرة.

يسمح توصيف الجينوم لـ S. oneidensis للعلماء بتعديل تفضيلها للكيانات الأرضية النادرة، مما قد يؤدي إلى تحسين قدراتها على الامتصاص الحيوي لمعادن معينة. يفتح هذا الإنجاز إمكانيات جديدة لاستخدام الميكروبات في تنقية العناصر الأرضية النادرة، مما يوفر بديلاً أكثر خضرة واستدامة للطرق التقليدية.

يسلط البحث الذي أجراه علماء جامعة كورنيل الضوء على إمكانية استخدام البكتيريا المحبة للمعادن لتنقية العناصر الأرضية النادرة ويمهد الطريق لمزيد من الاستكشاف والتطوير في هذا المجال.

المصدر

– التقارير العلمية (2023). دوى: 10.1038/s41598-023-42742-6