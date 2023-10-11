محفزات ZIF-8@CNT الخالية من المعادن والمشبعة بالمعادن الانتقالية المحضرة بواسطة الانحلال الحراري بدرجة حرارة عالية في خطوة واحدة

قام الباحثون بتطوير محفزات خالية من المعادن ومشبعة بالمعادن الانتقالية باستخدام طريقة الانحلال الحراري ذات درجة الحرارة العالية في خطوة واحدة. تُظهِر هذه المحفزات نشاط تحفيز كهربي ممتاز لتفاعل اختزال الأكسجين (ORR) في المحاليل القلوية. تم تصنيع المحفزات باستخدام مزيج من الهياكل المعدنية العضوية الدقيقة المسامية (MOF) وأنابيب الكربون النانوية (CNTs). تم العثور على وجود مواقع MNx، الناتجة عن دمج المعادن الانتقالية في الهيكل العظمي الكربوني المشتق من وزارة المالية والـ CNT، لتعزيز نشاط التحفيز الكهربائي للمحفزات.

حقق فريق البحث نشاط ORR عالي التحفيز الكهربائي في الوسائط القلوية من خلال تحقيق إمكانات نصف موجة تبلغ 0.85 فولت مقابل قطب الهيدروجين القابل للعكس (RHE). وهذا يفوق نشاط محفزات البلاتين/الكربون التقليدية (Pt/C). كان أداء المحفزات جيدًا أيضًا في خلايا وقود غشاء التبادل الأنيوني (AEMFCs)، حيث حققت كثافة طاقة قصوى تبلغ 171 ميجاوات سم-2 مع غشاء تبادل أنيون Aemion+ 15 ميكرومتر.

يعد تطوير المحفزات الخالية من المعادن والمحفزات المشبعة بالمعادن الانتقالية أمرًا مهمًا لأجهزة تحويل الطاقة. تتمتع محفزات المعادن غير الثمينة (NPMC) بالقدرة على استبدال محفزات المعادن الثمينة نظرًا لأدائها الممتاز في ORR. ومع ذلك، فإن المواقع النشطة في مواد NPMC تعتبر حاسمة بالنسبة للتحفيز الكهربائي للأكسجين. يركز هذا البحث على تطوير محفزات قائمة على الكربون مع مواقع نشطة شديدة التشتت لتطبيق ORR بكفاءة.

تضمنت طريقة الانحلال الحراري ذات درجة الحرارة العالية المكونة من خطوة واحدة والمستخدمة في هذه الدراسة تخليق مركب كربون صغير/ميسوري مع الأنابيب النانوية الكربونية عن طريق التحليل الحراري لإطار الزيوليت-إيميدازوليت القائم على الزنك (ZIF). أظهرت المحفزات المركبة الناتجة أداءً فائقًا مقارنة بالمحفزات التقليدية Pt/C، مما يجعلها مرشحة واعدة للتطبيقات في خلايا الوقود وأجهزة تحويل الطاقة الأخرى.

في المستقبل، يخطط فريق البحث لتحسين مختلف محفزات الكاثود من نوع معدن النيتروجين والكربون (MNC) لتحقيق مخرجات طاقة أعلى من AEMFCs. قد تجد المحفزات المطورة أيضًا استخدامًا محتملاً في بطاريات الزنك والهواء وخلايا وقود غشاء تبادل البروتون.

المصدر

روهيت كومار وآخرون، المحفزات المركبة ZIF-8@CNT النشطة للغاية كمواد كاثودية لخلايا وقود غشاء التبادل الأنيوني، الكيمياء الصناعية والمواد (2023)