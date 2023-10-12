فهم قيمة الكويكبات: استكشاف حالة 16 نفسية

تهدف مهمة ناسا القادمة Psyche إلى استكشاف الكويكب 16 Psyche، الذي تقدر قيمته بنحو 100,000 ألف كوادريليون دولار. ولكن كيف يمكننا تحديد القيمة النقدية للكويكب؟ ويُعتقد أن Psyche، الذي يقع في حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري، هو النواة المعدنية المكشوفة لكوكب أولي قديم. لو كانت المعادن الموجودة في Psyche موجودة على الأرض، لتجاوزت الاقتصاد العالمي بأكمله. تلقي هذه القيمة الفلكية الضوء على إمكانات مهمة Psyche وصناعة تعدين الكويكبات الناشئة.

يُصنف Psyche على أنه كويكب من النوع M، مما يعني أنه معدني. ومع ذلك، فإن تحديد التركيب الدقيق للمعدن أمر صعب. ولا يمكن للتحليل الطيفي، الذي يحلل طيف الضوء المنعكس عن الأجرام السماوية، أن يوفر بصمة طيفية فريدة للمعادن. تظهر ملاحظات الرادار أن سطح سايكي عاكس للغاية، لكن المادة المحددة لا تزال غير معروفة.

تشير عمليات المحاكاة الحاسوبية، جنبًا إلى جنب مع تحليل الحفر الناتجة عن الاصطدام على سطح سايكي، إلى أن الكويكب قد يكون مصنوعًا من المونيل، وهو معدن يتكون بشكل أساسي من النيكل والنحاس. وفي حين أن هذه النماذج ليست نهائية، إلا أنها تساعد العلماء على تحديد المواد الممكنة وتوقع ما قد يجدونه عند الوصول إلى الكويكب.

وعلى الرغم من القيمة الهائلة للكويكب، فإن التعدين في الكويكب غير ممكن حاليا بسبب بعده عن الأرض. تكلفة استخراج المواد ونقلها تفوق قيمتها. ومع ذلك، فإن شركات مثل AstroForge لديها خطط لاستخراج المعادن من الكويكبات في المستقبل. في حين أن الحديد والمعادن الثمينة الأخرى هي أهداف محتملة، فإن الكويكبات الغنية بالطين يمكن أن توفر أيضًا موردًا مهمًا: الماء. قد تكون الكويكبات الغنية بالطين مصدرًا محتملاً للمياه للمستوطنات المستقبلية خارج العالم وإنتاج وقود الصواريخ.

يشكل تعدين الكويكبات تحديات فيما يتعلق بالتوزيع العادل للموارد في جميع أنحاء العالم. ويسلط فيليب ميتزجر، عالم فيزياء الكواكب بجامعة سنترال فلوريدا، الضوء على أهمية تطوير لوائح الصناعة لضمان الوصول العادل إلى موارد الكويكبات. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر مهمة Psyche معرفة قيمة حول الكويكبات من النوع M، لتكون بمثابة نقطة انطلاق لمساعي التعدين في الكويكبات المستقبلية.

في حين أن القيمة الحقيقية لـ Psyche لا تزال غير مؤكدة، إلا أن إمكاناتها للاكتشاف العلمي وتطوير تقنيات تعدين الكويكبات لا يمكن إنكارها. يعد مستقبل استخراج الموارد من الكويكبات واعدًا، ومن المرجح أن تكون الكويكبات الأصغر هي محور التركيز الأولي. توفر الكويكبات من الفئة M مثل Psyche رؤى قيمة حول فرص التعدين في الفضاء وقد تشكل نهجنا في المهام المستقبلية الأقرب إلى الأرض.

مصادر:

- Space.com: "لماذا تستحق مهمة ناسا النفسية نظرة فاحصة"