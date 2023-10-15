مجرة الدوامة: لقاء مجري

قام تشارلز ميسييه، عالم الفلك من القرن الثامن عشر، بتجميع كتالوج للأجرام السماوية للمساعدة في اكتشاف المذنبات. أثناء مراقبة مذنب، عثر ميسييه على الجسم رقم 18 في قائمته. يُعرف هذا الاكتشاف، الذي تم قبل 51 عامًا، باسم مجرة ​​الدوامة.

تم وصفها في البداية بأنها "سديم خافت للغاية، بدون نجوم"، تكشف التلسكوبات الحديثة أن مجرة ​​الدوامة هي مجرة ​​حلزونية رائعة تقع على بعد حوالي 25 إلى 30 مليون سنة ضوئية منا. وهي أصغر قليلاً من مجرتنا درب التبانة.

ومن المثير للاهتمام أن مجرة ​​ويرلبول ليست مجرد مجرة ​​واحدة، ولكنها في الواقع تتكون من مجرتين شهدتا لقاء قريب. وقد لعب هذا الاصطدام الكوني دورًا في تشكيل الأذرع الحلزونية الجميلة للمجرة الأكبر. إن جاذبية المجرة الأصغر، التي تشبه مجموعة لامعة من النجوم الموجودة في نهاية أحد الأذرع الحلزونية للمجرة الأكبر، قد خلقت موجات تموج في جميع أنحاء قلب المجرة.

وتقوم هذه الموجات بضغط سحب الغاز والغبار، مما يؤدي إلى ولادة نجوم جديدة. تحدد هذه النجوم الشابة، الكبيرة والمشرقة، الأذرع الحلزونية لمجرة الدوامة. ومع ذلك، فإن عمرها المشرق قصير نسبيًا حيث تنفجر بعد بضعة ملايين من السنين. ومن اللافت للنظر أن M51، كما يُعرف أيضًا، قد شهد ثلاثة انفجارات نجمية في العقود الأخيرة، في حين لم تشهد مجرة ​​درب التبانة أيًا منها. ومع ذلك، تستمر المجرة في ولادة نجوم جديدة، مما يؤدي إلى إدامة إرثها النجمي.

تقع مجرة ​​الدوامة خارج Ursa Major، بالقرب من طرف مقبض Big Dipper، وهي بمثابة كائن دراسة يمكن الوصول إليه من قبل علماء الفلك الهواة باستخدام التلسكوبات الصغيرة.

مصادر:

– تشارلز ميسييه، الموسوعة البريطانية

- مجرة ​​الدوامة، ناسا