NGC 1087: مجرة ​​من النجوم القديمة والجديدة

NGC 1087، مجرة ​​حلزونية قضيبية تقع على بعد 80 مليون سنة ضوئية في كوكبة قيطس، استحوذت على انتباه العلماء بمزيجها الفريد من النجوم القديمة والجديدة. بقطر يبلغ 87,000 سنة ضوئية ونواة صغيرة، تعرض NGC 1087 كلاً من البقايا القديمة لتكوين النجوم الماضي والتكوين المستمر للنجوم الجديدة.

اكتشفه عالم الفلك البريطاني ويليام هيرشل في عام 1785، وأصبح NGC 1087 أكثر أهمية في عام 1995 عندما لاحظ علماء الفلك مستعر أعظم من النوع الثاني داخل حدوده. سُمي هذا المستعر الأعظم 1995V، وهو المستعر الأعظم الوحيد الذي شوهد في هذه المجرة على الإطلاق.

توفر صورة حديثة تم التقاطها بواسطة تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا معلومات لا تقدر بثمن عن التفاعل بين النجوم والغاز الجزيئي في NGC 1087. تمثل الخطوط الحمراء الداكنة المرئية في الصورة الغاز الجزيئي البارد، المادة الخام التي تولد منها النجوم. تشير المناطق الوردية الزاهية إلى مناطق تكوين النجوم الجديدة، والتي تتميز بالهيدروجين المتأين والأكسجين والكبريت. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي المناطق الأكثر زرقة على نجوم شابة ساخنة تشكلت في وقت مبكر من عمر المجرة.

ومن المثير للاهتمام أن الشريط النجمي لـ NGC 1087، وهو الهيكل الممدود ذو اللون الأبيض الساطع في مركزها، أقصر من المجرات ذات القضبان الأخرى. في حين أن جاذبية مركز المجرة المحظورة تجذب عادة كميات كبيرة من الغاز، مما يؤدي إلى انفجارات من تكوين النجوم يتبعها انخفاض تدريجي، فإن NGC 1087 تتحدى هذه القاعدة من خلال عرض علامات تشكيل النجوم المستمر.

ولا تزال هذه المجرة المثيرة للاهتمام تأسر اهتمام علماء الفلك، الذين يحرصون على كشف أسرار تكوين النجوم ومصير المناطق الغازية داخل NGC 1087. وتمثل هذه الصورة الجديدة من تلسكوب هابل الفضائي خطوة أخرى نحو كشف أسرار هذه الأعجوبة السماوية.

مصادر:

- تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا

– اكتشاف ويليام هيرشل لـ NGC 1087 عام 1785

- رصد المستعر الأعظم من النوع الثاني المسمى 1995V في NGC 1087