تظهر دراسة جديدة موجات جوقة محلية في الغلاف المغناطيسي لعطارد

كشفت دراسة حديثة أجراها فريق بحث دولي عن وجود موجات جوقة محلية في الغلاف المغناطيسي لعطارد. تلعب هذه الموجات دورًا حيويًا في حماية الكوكب من الإشعاع الكوني، وتتولد عن طريق الموجات الكهرومغناطيسية. تؤكد الدراسة على أهمية فهم الغلاف المغناطيسي لعطارد وتفاعله مع الرياح الشمسية.

عطارد، كونه الكوكب الأقرب إلى الشمس، يتعرض لتأثير قوي من الرياح الشمسية. استكشفت المركبة الفضائية مارينر 10 عطارد لأول مرة في السبعينيات واكتشفت مجاله المغناطيسي وغلافه المغناطيسي المماثل للغلاف المغناطيسي للأرض. قدمت البعثات اللاحقة، مثل مسنجر ومشروع بيبي كولومبو الدولي لاستكشاف الزئبق، مزيدًا من الأفكار حول المجال المغناطيسي لعطارد والغلاف المغناطيسي.

أُطلقت المركبة الفضائية ميو، وهي جزء من مهمة BepiColombo، في عام 2018 وهي حاليًا في طريقها إلى عطارد. أثناء التحليق بالقرب من عطارد في عامي 2021 و2022، لاحظت المركبة الفضائية موجات جوقة محلية في قطاع الفجر من الغلاف المغناطيسي لعطارد. ولم يتم اكتشاف هذه الموجات إلا في منطقة محددة، ويعتقد أنها نشأت بسبب انحناء خطوط المجال المغناطيسي لعطارد، والتي تتأثر بالرياح الشمسية.

استخدمت الدراسة نظريات وعمليات محاكاة متقدمة لفهم توليد موجات الجوقة في الغلاف المغناطيسي لعطارد. وقد وجد أنه في قطاع الفجر، تنتقل الطاقة بكفاءة من الإلكترونات إلى الموجات الكهرومغناطيسية على طول خطوط المجال المغناطيسي، مما يخلق ظروفًا مواتية لتوليد موجة الجوقة. يسلط هذا الاكتشاف الضوء على أهمية خطوط المجال المغناطيسي الكوكبي، التي تتأثر بشدة بالرياح الشمسية، في تشكيل ديناميكيات الغلاف المغناطيسي لعطارد.

استخدم فريق البحث عمليات رصد الموجات الكهرومغناطيسية والمحاكاة العددية للتحقق من صحة النتائج التي توصلوا إليها. تساهم هذه الدراسة في فهمنا للتفاعلات المعقدة بين الأغلفة المغناطيسية الكوكبية والرياح الشمسية، مما يوفر رؤى قيمة حول العمليات التي تحمي الكواكب من الإشعاع الكوني.

مصادر:

- صورة عطارد: ناسا/مختبر الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوبكنز/معهد كارنيجي بواشنطن

– التعاريف: البلازما – إحدى الحالات الأربع الأساسية للمادة، وتتكون من الأيونات الموجبة والإلكترونات الحرة. جاكسا - الوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء الجوي