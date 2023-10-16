لقد توصل العلماء مؤخرًا إلى اكتشاف رائع حول كوكب عطارد. لقد اكتشفوا موجات بلازما "مغنية" غامضة في الغلاف المغناطيسي للكوكب. وقد تم رصد هذه الظاهرة، المعروفة باسم موجات الجوقة، سابقًا على الأرض والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون. ومع ذلك، فإن حالة عطارد مثيرة للاهتمام بشكل خاص لأنه يحتوي على مجال مغناطيسي ضعيف جدًا وغلاف جوي شبه معدوم.

يشير وجود موجات الكورس عادة إلى وجود غلاف جوي سميك وأحزمة إشعاعية حيث تنحصر الجزيئات الشمسية. ولذلك فإن هذا الاكتشاف يثير تساؤلات حول البيئة المغناطيسية حول عطارد وكيفية تأثر المجالات المغناطيسية الكوكبية بالرياح الشمسية.

يضيف هذا الاكتشاف إلى معرفتنا المحدودة عن عطارد وغلافه الجوي. وتشمل مهمة Mercury BepiColombo، التي انطلقت عام 2018، أداة MIO، التي تدرس الغلاف المغناطيسي للكوكب. على الرغم من أن الأداة لم تصل إلى مدارها بعد، فقد وجد العلماء بالفعل دليلاً على وجود موجات صفيرية في الغلاف المغناطيسي لعطارد، وتحديدًا في منطقة صغيرة تعرف باسم قطاع الفجر.

يشير وجود موجات الجوقة هذه في قطاع الفجر إلى وجود آلية فيزيائية تعزز إنشائها في تلك المنطقة المحددة أو تقمعها في مكان آخر. ومن خلال النمذجة والمحاكاة، قرر العلماء أن نقل الطاقة من الإلكترونات إلى الموجات الكهرومغناطيسية يكون أكثر كفاءة في قطاع فجر عطارد، مما يؤدي إلى توليد موجات البلازما المغنية.

ويفتح هذا الاكتشاف آفاقا جديدة للبحث في الخصائص المغناطيسية لعطارد وكيفية تفاعله مع الرياح الشمسية. كما يسلط الضوء على أهمية مواصلة استكشاف ودراسة هذا الكوكب الغامض. ونُشر البحث في مجلة Nature Astronomy.

مصادر:

- ناسا

– تنبيه العلوم

- علم الفلك الطبيعي