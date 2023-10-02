سطح عطارد المنكمش: رؤى جديدة في جيولوجيا الكوكب

لقد أدرك علماء الكواكب منذ فترة طويلة أن عطارد، الكوكب الأقرب إلى الشمس، يتقلص منذ مليارات السنين. هذا الانكماش هو نتيجة للتبريد الداخلي للكوكب وتقلص الحجم. ومع ذلك، فإن المدى الذي لا يزال يتقلص فيه عطارد حتى اليوم ظل مجهولاً.

في ورقة بحثية حديثة نشرت في مجلة Nature Geoscience، قدم الباحثون رؤية جديدة لسطح عطارد المتقلص. مع تقلص باطن الكوكب، يتطور سطحه "صدوع الدفع" حيث يتم دفع منطقة واحدة من التضاريس فوق التضاريس المجاورة. وهذا مشابه للتجاعيد الموجودة على تفاحة قديمة، باستثناء أن انكماش عطارد يرجع إلى الانكماش الحراري لداخله.

تم اكتشاف أول دليل على انكماش عطارد في عام 1974 عندما التقطت مهمة مارينر 10 صورا لمنحدرات يبلغ ارتفاعها كيلومترات تلتف عبر تضاريس الكوكب. وكشفت البعثات اللاحقة، مثل Messenger، عن المزيد من هذه "المنحدرات المفصصة" في أجزاء مختلفة من العالم. ومن هذه الملاحظات، استنتج العلماء أن نصف قطر عطارد قد تقلص بنحو 7 كيلومترات.

كان تحديد عمر سطح عطارد يمثل تحديًا، لكن الباحثين استخدموا كثافة الحفر الناتجة عن الاصطدام كبديل. تميل الأسطح القديمة إلى احتواء المزيد من الحفر. كان من الواضح أن المنحدرات الموجودة على عطارد يجب أن تكون قديمة إلى حد ما لأنها تتقاطع مع الحفر القديمة بينما تتداخل أيضًا مع بعض الحفر الأحدث. الرأي المتفق عليه هو أن عمر المنحدرات يبلغ حوالي 3 مليارات سنة.

ومع ذلك، تشير الدراسة الأخيرة إلى أن الندبات قد تكون أصغر سنا مما كان يعتقد سابقا. ووجد الباحثون أدلة على وجود كسور صغيرة، تعرف باسم "العصا"، على الأسطح العلوية الممتدة للجرف. تشير هذه المنحدرات إلى أن المنحدرات استمرت في التحرك مؤخرًا نسبيًا، على الرغم من أنها بدأت منذ مليارات السنين.

إن نباتات العنب ضيقة وضحلة، ويشير وجودها إلى أنها أصغر سنًا بكثير من الهيكل القديم الذي تجلس عليه. استنادًا إلى معدل التشويش الناتج عن البستنة، يُقدر عمر غالبية نباتات العنب بأقل من 300 مليون سنة. يشير هذا إلى أن الحركة الأخيرة للوشاح يجب أن تكون قد حدثت مؤخرًا نسبيًا.

توفر الدراسة رؤى قيمة حول حجم ومدة حركات الصدع على عطارد. ويشير ذلك إلى أن الانكماش الحراري للكوكب من المحتمل أن يكون مستمرا، على الرغم من أنه قد يتباطأ. إن فهم هذه العمليات الجيولوجية أمر ضروري لكشف أسرار تطور عطارد.

المصدر: علوم الأرض الطبيعية

مصادر:

– علوم الأرض الطبيعية