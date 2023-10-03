سطح عطارد لا يزال يتحرك، تكشف دراسة جديدة

لقد عرف علماء الكواكب منذ فترة طويلة أن كوكب عطارد، أقرب الكواكب إلى الشمس، يتقلص حجمه منذ مليارات السنين. عندما يبرد الجزء الداخلي منه، يتقلص حجم الصخور والمعادن التي يتكون منها قليلاً، مما يؤدي إلى ظهور "صدوع الدفع" على سطحه. تشبه عيوب الدفع هذه التجاعيد الموجودة على تفاحة معمرة، ولكن بدلاً من الجفاف، فإن انكماش عطارد يرجع إلى الانكماش الحراري.

تقدم دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature Geoscience نظرة جديدة حول الانكماش المستمر لسطح عطارد. ووجدت الدراسة أدلة على أن العديد من المنحدرات على الكوكب استمرت في التحرك في العصور الجيولوجية الحديثة، على الرغم من أنها بدأت منذ مليارات السنين.

إحدى النتائج الرئيسية للدراسة هي وجود كسور صغيرة، تعرف باسم "العصا"، على الأسطح العلوية الممتدة من الندبات. وتشير هذه الالتقاطات إلى أن شريحة من القشرة قد انحنت أثناء دفعها فوق التضاريس المجاورة، مما أدى إلى تكوين صدوع متوازية. ويقدر الباحثون أن عمر غالبية هذه الكائنات يقل عن 300 مليون سنة، مما يشير إلى أن الحركة الأخيرة يجب أن تكون قد حدثت مؤخرًا نسبيًا.

أُجريت الدراسة باستخدام صور تفصيلية قدمتها المركبة الفضائية MESSENGER، التي دارت حول عطارد في الفترة من 2011 إلى 2015. وحدد الباحثون 48 جرفًا مفصصًا كبيرًا به أوتاد صغيرة، بالإضافة إلى 244 جرفًا إضافيًا من المحتمل أن يكون بها أوتاد، ولكنها غير مرئية بوضوح في الصور المتاحة. الصور.

سيكون تأكيد هذه النتائج وجمع المزيد من البيانات أولوية لمهمة BepiColombo القادمة، وهي مركبة فضائية أوروبية يابانية مشتركة من المقرر أن تبدأ في الدوران حول عطارد في عام 2026. وسيوفر نظام التصوير الخاص بالمهمة رؤية أوضح لهذه المنحدرات، ومن المحتمل أن يكشف عن مسارات الصخور التي يمكن أن بمثابة دليل إضافي على الزلازل الأخيرة.

لا تلقي هذه الدراسة الضوء على الحركة المستمرة لسطح عطارد فحسب، بل تسلط الضوء أيضًا على أوجه التشابه بين عطارد والقمر. كلاهما تعرضا للتبريد والانكماش، وتشير الأدلة إلى أن بعض المنحدرات على القمر لا تزال نشطة حتى اليوم. سيكون المزيد من البحث وجمع البيانات أمرًا حاسمًا في زيادة فهم هذه العمليات وآثارها على تطور الكواكب.

مصادر:

– علوم الأرض الطبيعية

- المحادثة