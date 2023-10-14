يستمر تقلص عطارد، وفقا لبحث جديد

تشير دراسة حديثة تعتمد على السمات المميزة التي لوحظت على سطح عطارد إلى أن الكوكب لا يزال يتقلص، على عكس مظهره الخارجي الحارق. على الرغم من الحرارة الحارقة على سطح عطارد، إلا أن معظم الأجزاء الداخلية منه تظل باردة. على عكس الكواكب الأخرى، فإن مادة عطارد ليست موصلة جيدة للحرارة، ونتيجة لذلك، لا تصل حرارة الشمس إلى قلب الكوكب.

وفقا للكيمياء في المدرسة الثانوية، عندما تنخفض درجة الحرارة، ينخفض ​​الحجم. وينطبق هذا المبدأ على الكواكب أيضًا. مع انخفاض درجة الحرارة الداخلية لعطارد، يقل حجمه، مما يؤدي إلى انكماشه. هذه الظاهرة معروفة منذ سنوات، ولكن كان هناك جدل مستمر حول ما إذا كانت العملية مستمرة أم لا.

وزادت الميزة الجيولوجية المعروفة باسم "صدوع الدفع" من حالة عدم اليقين. تدفع هذه الصدوع قطعة من التضاريس فوق أخرى، مما يؤدي إلى ظهور شقوق مفصصة على سطح عطارد. وقد ساعدت هذه المنحدرات في تقدير تقلص عطارد بنحو 7 كيلومترات. ومع ذلك، فإنها لا توفر نظرة ثاقبة لمدة هذه العملية.

فكيف يمكننا تحديد ما إذا كان عطارد لا يزال يتقلص؟ تحول طالب دراسات عليا يدعى بن مان إلى ميزة أخرى تسمى "جرابن" - شريط من الأرض بين خطي صدع متوازيين. تعتبر نباتات Grabens أصغر حجمًا مقارنة بالوشاح المفصصة ولكنها يمكن أن تساعد في تحديد المواعدة الدقيقة من خلال تقنية تسمى البستنة المؤثرة. يمكن أن تشير ضبابية الميزات الموجودة في المسكة إلى عمر الميزة، على افتراض أن سبب ذلك هو الغبار المنبعث من الصدمات.

وبعد تحليل 48 جرفًا بملامح منتفخة، اكتشف السيد مان أن متوسط ​​عمرها يبلغ حوالي 300 مليون سنة. يشير هذا إلى أن عطارد مستمر بالفعل في الانكماش على المقاييس الزمنية الجيولوجية.

تسلط الدراسة الضوء على الحاجة إلى مزيد من البحث حول الديناميكيات الجيولوجية لعطارد. ومن المتوقع أن يوفر الإطلاق الأخير لمهمة BeppiColombo في عام 2018، والتي ستصل إلى مدار حول عطارد في عام 2025، بيانات ذات جودة أعلى من البعثات السابقة. يمكن لهذه البيانات المتعمقة أن تلقي المزيد من الضوء على الظروف القاسية للكوكب والعمليات الجارية.

مصادر:

1. ديفيد روثاري - التجاعيد على سطح عطارد تشير إلى أن الكوكب لا يزال يتقلص

2. مان وآخرون - نباتات صغيرة منتشرة على نطاق واسع تتفق مع التكتونية الحديثة على عطارد

3. UT - انكماش عطارد: تقلصت أول صخرة من الشمس أكثر من مرة

4. UT - كيف يمكن مقارنة عطارد بالأرض؟

الصورة الرئيسية: ناسا / مختبر الفيزياء التطبيقية بجامعة جون هوبكنز / معهد كارنيجي بواشنطن