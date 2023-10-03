توصلت الدراسة إلى أن تبريد عطارد يؤدي إلى نشاط تكتوني حديث

وفقا لدراسة جديدة، فإن كوكب عطارد يمر بعملية تبريد، مما يؤدي إلى نشاط تكتوني على سطحه. وركزت الدراسة على تحديد السمات التي تسمى "Graben"، وهي عبارة عن صدوع رأسية تتشكل عندما تنكمش الكواكب بسبب التبريد. وقد وُجد أن هذه الأشياء منتشرة على نطاق واسع على سطح عطارد، ومن المحتمل أنها تشكلت خلال بضع مئات الملايين من السنين الماضية، مما يشير إلى أن الكوكب لا يزال يعاني من آثار التبريد.

عندما تتشكل الكواكب، فإنها تولد كمية كبيرة من الحرارة بسبب التأثيرات وتوصيل المادة والطاقة. وبمرور الوقت، تتبدد هذه الحرارة، مما يتسبب في تبريد باطن الكوكب. تبرد الكواكب الصغيرة مثل عطارد بسرعة أكبر نظرًا لصغر حجمها ومساحة سطحها. يمكن أن يؤدي تبريد الكوكب إلى تغييرات مختلفة، بما في ذلك فقدان اللب السائل وإيقاف العمليات مثل البراكين وتكتونية الصفائح.

ومع ذلك، فإن عملية التبريد نفسها يمكن أن تولد ضغوطًا جديدة على القشرة الكوكبية، مما يؤدي إلى نشاط تكتوني. عندما يبرد الجزء الداخلي للكوكب، يمكن للقشرة المتقلصة والمتكاثفة أن تنكسر تحت الضغط، مما يؤدي إلى تكوين الخربشات. هذه الخنادق عبارة عن خنادق تشكلت بسبب القشرة المنهارة.

أجرت الدراسة بحثًا شاملاً عن الاستيلاء على عطارد باستخدام الصور التي التقطتها المركبة الفضائية MESSENGER. وحدد الباحثون 727 قطعة من الصخور المحتملة، معظمها كان داخل فوهة كالوريس باسين. حقيقة أن هذه المسلات لم يتم ملؤها بالعمليات السطحية تشير إلى أنها صغيرة نسبيًا. ويقدر المؤلفون أن عمر معظم هذه الصخور أقل من 200 مليون سنة، مما يشير إلى أن تبريد عطارد لا يزال مستمرًا ويؤثر على النشاط التكتوني.

وعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن نتمكن من التحقق من هذه النتائج بمركبة هبوط في المستقبل القريب، فإن مهمة المركبة الفضائية BepiColombo القادمة في عام 2025 ستوفر منظورًا جديدًا لعطارد وربما تلقي مزيدًا من الضوء على عملياته الجيولوجية.

المصدر: علوم الأرض الطبيعية، 2023.