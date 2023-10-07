هل ما زال الزئبق يتقلص؟ بحث جديد يشير إلى أنه قد يكون كذلك

لقد اعتقد العلماء منذ فترة طويلة أن عطارد، الكوكب الأقرب إلى الشمس، يتقلص بشكل نشط على مدى مليارات السنين. ومع ذلك، تشير الأبحاث الحديثة إلى أن هذه العملية ربما لا تزال مستمرة، مما يؤدي إلى تكوين التجاعيد المتشققة على سطح الكوكب.

وفقًا لعالم الكواكب ديفيد روثري، الأستاذ في الجامعة المفتوحة بالمملكة المتحدة والمؤلف المشارك في ورقة بحثية جديدة نُشرت في مجلة Nature Geoscience، فمن المحتمل أن تكون التجاعيد الموجودة على قشرة عطارد نتيجة لاستمرار تبريد الكوكب وانكماشه. تشكلت هذه التلال المتجعدة، المعروفة باسم "الوشاح"، عندما انضغط الكوكب وتقلص قطره على مدى 3.8 مليار سنة الماضية، على غرار التجاعيد الموجودة على تفاحة قديمة.

وللتحقق مما إذا كان عطارد لا يزال يتعرض للانكماش، حول روثرى وطالب الدكتوراه في الجامعة المفتوحة، بن مان، انتباههم إلى سمة جغرافية أخرى للكوكب تسمى "غرابينز". Grabens عبارة عن قطع صغيرة على ظهور المنحدرات، تشبه الخنادق، وتحدث عندما تمتد المنحدرات بسبب "زلازل عطارد". وهي قابلة للمقارنة في الحجم مع الشقوق التي قد تظهر عند ثني قطعة من الخبز المحمص.

ولاحظ الباحثون أن هذه الشقوق الصغيرة، التي كان من الممكن أن تنعم إذا كانت قديمة مثل المنحدرات نفسها، لا تزال موجودة. وقد دفعهم هذا إلى الاعتقاد بأن عطارد لا يزال يتقلص بالفعل. ويقدر أن عمر معظم الغرابين أقل من 300 مليون سنة، أي أصغر بكثير من المنحدرات التي يبلغ عمرها ثلاثة مليارات سنة.

تشير الأدلة السابقة من مسبار MESSENGER التابع لوكالة ناسا، والذي دار حول عطارد من عام 2011 إلى عام 2015، إلى أن الكوكب ربما لا يزال يخضع للانكماش. كشفت الصور عن مئات من الخطافات المحتملة و48 ندبة ذات خطافات محددة. كان عمر بعض العنب لا يتجاوز 50 مليون سنة.

وينتظر العلماء بفارغ الصبر المزيد من المعلومات حول هذه الظاهرة من مهمة مسبار BepiColombo الأوروبية واليابانية، التي تم إطلاقها في عام 2018. ومن المقرر أن تعود المركبة الفضائية إلى عطارد في عام 2026 وستقدم صورًا عالية الدقة لتأكيد وجود Grabens.

إذا تم تأكيد هذا البحث، فيمكن أن يوفر المزيد من المعرفة حول النشاط الزلزالي والانكماش المستمر لعطارد. تتمتع مهمة المسبار BepiColombo بالقدرة على الإجابة على هذا السؤال بشكل نهائي وتوفير فهم أفضل لأصغر كوكب في نظامنا الشمسي.

مصادر:

- ساينتفيك أمريكان

- المحادثة

- ناسا